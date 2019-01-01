维尼休斯：偶像齐达内的回归让我紧张

齐达内在上赛季回归皇马，这让他的一名年轻球星感到敬畏。

皇家马德里的维尼休斯说，齐达内离开皇马九个月后第一次回到俱乐部时，他感到很紧张。

齐达内于2018年6月离开了伯纳乌，带领皇马连续第三次获得欧冠冠军，并被西班牙主教练洛佩特吉换下。

事实证明，这一任命是灾难性的，皇马在10月再次寻找主教练时，洛佩特吉被解雇了，俱乐部正处于积贫积弱的状态。

在皇马三月份被阿贾克斯淘汰出欧冠后，索拉里离开了球队。

巴西小将维尼休斯在法国人离开皇马后不久加盟皇马，他说他的“偶像”齐达内的到来让他感到紧张。

“他每天都和我说话，做一切让我开心的事，就像我的队友在场上一样。”巴西人告诉够力足球和Spox：“齐达内是每个人的偶像，他是一个传奇球员，现在他是一个传奇教练。他回来后第一次走进更衣室时，我很紧张。我们有信心，也准备好了打出一个比上个赛季更好的赛季。我们不应该高估季前赛的结果。”

维尼休斯是皇马历史上第一位出生于2000年的一线队球员，上个赛季因伤缺席了大部分比赛，在他的处子赛季中只出场18次。

“我必须找到节奏。”他在谈到自己恢复健康时说：“精神上，我感觉比上个赛季更好，我很享受在这里踢球的快乐，这是最重要的。”

巴西人也承认当他决定转会到欧洲时，西班牙并不是他唯一的选择，但是他不能错过加盟白衣军团的机会。

“在我加盟皇马之前，我收到过很多报价，包括来自德国的，但我一直很清楚，如果有机会去马德里，我就会去马德里。加盟皇马对我来说是最好的事情。”

尽管没有在一起踢球很长时间，这名年轻球员在西班牙首都的短暂时间里与队友本泽马建立了富有成效的关系，他说这位有争议的前法国国脚在他定居西班牙后一直是一种指导力量。

“他给了我很多关于如何在场上表现的建议。”维尼修斯说：“他是一个优秀的球员，也是一个优秀的人。和其他队友一样，他是我的朋友。”