维尔马伦加盟神户胜利船

比利时中卫在与西甲冠军的合同到期后，以自由转会的方式来到了日本。

托马斯·维尔马伦结束了他在巴塞罗那五年的职业生涯，与神户胜利船签下了一份于2021年12月到期的合同。

这位33岁的球员的职业生涯一直受到伤病的严重影响，他与巴萨前队友伊涅斯塔和桑佩尔、前巴塞罗那球员比利亚以及前阿森纳球员波多尔斯基将成为队友。

维尔马伦在与西甲豪门的合同到期后，以自由转会的方式加入了J联赛。

“当我来到这里的时候，我受到了非常热烈的欢迎和很多支持。”维尔马伦在签约他的新俱乐部时说：“我等不及要开始了。我很兴奋。我愿意尽我最大的努力来提高球队。”

比利时人在加泰罗尼亚的四个赛季里只出场53次，2016-17赛季租借到意甲球队罗马，只打了12场比赛。

然而，他在阿森纳的时光更为成功，出场150次，赢得足总杯，攻入15球，并成为球队队长。

他还在阿贾克斯获得了联赛冠军和两届国内杯赛冠军，阿贾克斯是他职业生涯开始的地方，他出场143次，攻入10球。

维尔马伦上个赛季打了12场比赛，巴塞罗那也获得了西甲冠军。

尽管神户胜利船的名字现在无人不知，但实际上却卷入了日本顶级联赛的保级大战。

神户胜利船在18支球队中排名第15，仅比降级附加赛排名高1名和3分，已经输掉了最近的3场联赛。