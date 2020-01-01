维尔通亨替代者 前球员：乌姆蒂蒂会是一笔伟大的交易

这位前热刺球星认为如果维尔通亨在今夏离开，热刺可以引进巴萨后卫乌姆蒂蒂来代替他。

根据保罗·罗宾逊的说法，如果维尔通亨在这个夏天离开白鹿巷，托特纳姆热刺将“需要”引进巴萨后卫塞缪尔·乌姆蒂蒂来代替他。

维尔通亨在热刺度过了自己职业生涯的最后8年，总共代表“白百合”在各项赛事中出场311次。

在那段时间里，比利时人和同胞阿尔德韦雷尔德组成了一道钢铁防线，帮助热刺逐渐稳固前四位置并在去年帮助球队进入了欧冠决赛。

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不过，自去年11月穆里尼奥出任主教练以来，这位33岁的老将并没有得到太多的首发机会，按照目前的情况，他将在6月底成为自由球员。

维尔通亨上周在接受Play Sports Kot采访时承认，他想学习另一门语言，并表示西班牙和意大利可能是他的下一个目的地。

保罗·罗宾逊曾在2004年至2008年效力于托特纳姆热刺，他认为这位经验丰富的中后卫想要离队，并表示其在2019- 2020年的很多时候看起来“很沮丧”。

这名前热刺门将希望看到他的老东家能够签下乌姆蒂蒂作为替代者，他坚信这名巴萨球星将是一笔伟大的签约。

“乌姆蒂蒂是他们所需要的。”罗宾逊告诉《足球内幕》。

“维尔通亨心已经离开了，我不知道他是否被提供了续约合同，但看起来他一直都想离开。”

“他有时看起来很沮丧，你可以从他的肢体语言中看出来，他有点反常。”

“像乌姆蒂蒂这样的人，只有26岁，如果维尔通亨离开，引进他将是最理想的做法。”

“如果他真的离开，他们将不得不考虑补强这个位置，我甚至怀疑他们会引进不止一位新中卫，乌姆蒂蒂完美符合他们的要求，这会是一笔伟大的签约。”

近几个月以来，热刺一直与乌姆蒂蒂联系在一起，但也有报道称阿森纳也对巴萨球星有着浓厚的兴趣，

目前还不清楚转会市场会何时开放，由于新型冠状病毒疫情的爆发，本赛季转会市场仍处于停滞状态，不过，国际足联表示，转会窗口可能会延长，以便俱乐部有更多的时间来完成任何可能的交易。