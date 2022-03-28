维尔纳：我感觉德国的风格比切尔西更适合我

切尔西和德国前锋蒂莫-维尔纳表示，自己在国家队感觉比在切尔西舒服。

维尔纳在英超俱乐部一直挣扎于发挥出自己的最佳状态，当他没能进球时，他一直是球迷和媒体强烈批评的对象。

但他和切尔西队友凯-哈弗茨在周六的德国队比赛中都有进球，带领球队2-0战胜了以色列。

"我是一名前锋，总是希望能进球。在切尔西的事情并不像我想的那样，所以在汉斯-弗里克的带领下，这里的事情进展得很好，"维尔纳在终场哨响后向记者解释道。

"我真的很喜欢踢球，无论我在哪里踢球。在切尔西的足球和这里的足球在风格上有区别。”

"也许在国家队的风格更适合我。”

"在这里，我总是有进球的机会，我可以进球。我在这里感觉很舒服。"

2020年夏天，维尔纳从莱比锡红牛转会到切尔西时，被评为欧洲最强大的前锋之一，在德国的最后一个赛季，他在45场比赛中打进34球。

但是，他在英格兰的首个赛季进球率急剧下降，本赛季他也没有表现出什么改善，迄今为止在28场比赛中只有7个进球。

现在，在老板罗曼-阿布拉莫维奇的资产被冻结后，斯坦福桥的未来出现了巨大的不确定性，维尔纳可能会离开俱乐部，德甲的多特蒙德就是他的潜在下家。