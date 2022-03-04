维尔纳在足总杯救了切尔西 但他的未来并不明确

在周二晚上与卢顿的足总杯比赛中，有很长一段时间，维尔纳看起来和他的许多切尔西队友一样，对阿布拉莫维奇将出售俱乐部的消息感到震惊。

这个消息是在肯尼沃斯路球场开球前一小时宣布的，但震惊似乎一个接一个，上半场里斯-伯克和哈里-科尼克的进球让卢顿在半场以2比1领先于欧洲和世界冠军切尔西。

然而，维尔纳在中场休息后扭转了比赛的局面，他得到奇克的长传球，打进了他近八场比赛中的第一个进球，然后为卢卡库送出制胜助攻。

"维尔纳踢得非常好，"切尔西主帅图赫尔赛后告诉记者。"我为此感到高兴，而且卢卡库也取得了进球。这就是为什么我们把他们留在场上。”

"目前，这些比赛对他们来说是最重要的，即使他们认为自己应该踢这场比赛或那场比赛。"

这对维尔纳来说当然是一次重要的出场，这位25岁的球员本赛季获得的上场时间比切尔西的其他进攻球员都要少，所以这是一个难得的机会。

在比赛的大部分时间里，他确实在挣扎于造成影响，但他的进球改变了一切。

"我很高兴自己贡献了进球和助攻，"他赛后告诉BBC体育。"我尝试尽可能地帮助球队赢得比赛，这就是我们今天所做的。"

他在下半场的表现是否能成为他在切尔西职业生涯中的转折点，还有待观察。

这位切尔西花费4750万英镑从莱比锡签下的球员已经对他缺乏比赛时间感到越来越沮丧，并一直在考虑是否要在夏窗离队。

维尔纳的经纪团队将在未来几周与切尔西高层会面，以更好地了解图赫尔对其客户的计划，然后再决定下一步行动。

如果对话结果不积极，这位前锋可能会认真考虑转会到多特蒙德，多特蒙德热衷于将维尔纳带回德国，据够力足球了解，维尔纳并不适应伦敦的生活，能回德国对他很有吸引力。

当然，维尔纳每周25万英镑的工资可能会成为问题，因为多特蒙德很可能不愿意匹配这样的工资。

交易能否成行取决于多特蒙德是否签下阿德耶米。

如果他们与萨尔茨堡的谈判破裂，维尔纳的转会就变得更有可能，但如果这名攻击手拒绝接受大幅降薪，切尔西可能需要承担他的部分工资才能推动转会发生。

因此，尽管维尔纳在卢顿证明了他的决定性作用，但他在斯坦福桥的未来仍然是一个大问号。

毕竟，在为切尔西出场的76次中，他只贡献了19个进球和18次助攻。

这些数字证明了图赫尔拒绝定期将他选入首发阵容的理由。

维尔纳是阿布拉莫维奇最后的大手笔签约之一，他有可能很快跟随俄罗斯寡头离开俱乐部。