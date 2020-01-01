维尔纳：克洛普是最佳教练 我的风格适合他的体系

德国前锋称赞红军主帅是目前比赛中最优秀的教练，并暗示他可能转会到安菲尔德。

莱比锡前锋蒂莫·维尔纳称赞利物浦主帅尤尔根·克洛普是“世界上最好的教练”，并暗示他可能很适合自己同胞的体系。

这名德国前锋经常被和转会到默西塞德联系在一起，而这位23岁的球员并没有做什么来澄清谣言。

在莱比锡1-0客场战胜热刺的欧冠16强第一回合比赛中，维尔纳打进了唯一的进球，他相信他在英格兰的表现可能已经吸引了英国媒体的注意。

其他球队

“我们在伦敦的比赛把利物浦带到媒体面前。”维尔纳对《世界报》说：“他们有世界上最好的教练尤尔根·克洛普，那是个德国人。很多事情都表明我的踢球风格很适合他在利物浦的体系。”

然而，维尔纳重申了他对帮助球队赢得本赛季德甲冠军的承诺，莱比锡目前排名第二，仅落后拜仁慕尼黑一分。

莱比锡曾是积分榜的榜首，但在联赛中三轮不胜仅得两分的情况下，他们落后于卫冕冠军。

他继续说道：“如果你现在就想在停在这里加油的话，很难考虑明年去哪里踢球。在冬歇期期间，我们犯了一个错误，过于关注冠军。我们给自己施加了太多的压力。”

维尔纳在最近一场5-0大胜沙尔克的比赛中打破了自己的4场比赛进球荒，本赛季迄今为止他在23场德甲比赛中攻入21球。

他与目前联赛最佳射手罗伯特·莱万多夫斯基还有四球的差距，但他也警告多特蒙德的新签约球员埃尔林·哈兰德在仅仅六场比赛中打入9球后，有可能追上他。

维尔纳说：“必须把球踢进，这样我才能重新获得内心的平静。我不知道（我是否能赶上莱万多夫斯基）。但目前看来我们必须小心，以免埃尔林·哈兰德超过我们。”