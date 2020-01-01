维尔港前锋：对上斯通斯我一个赛季能进50球

这位34岁的球员实现了自己的预言，在周六对阵英超冠军的比赛中取得进球。

在头球攻破曼城的球门后，维尔港前锋汤姆·波普修正了他关于曼城后卫约翰·斯通斯的笑话，他说他将在对这位英格兰人的比赛中每个赛季打进50球。

英超冠军在与英乙球队的第三轮比赛中顺利过关，凭借奥津琴科、塞尔吉奥·阿圭罗、泰勒·哈伍德-贝利斯和菲尔·福登的进球，以4-1的比分获胜。

然而，客队的34岁前锋在上半场一度扳平了比分，实现了他在6个月前的预言。

今年6月，英格兰在欧洲国家联赛半决赛中输给荷兰后，这位前锋在Twitter上写道：“我知道我是一名英乙联赛球员，我知道他为英格兰踢球……但是我愿意每周都和约翰·斯通斯踢比赛！我一个赛季能进40球！”

赛后，当他去换球衣时，波普打趣道，他认为曼城的球员们对他的评论保持距离，但他也承认自己为进球感到高兴。

他对BBC体育说：“我要到了津琴科的（球衣）——其他人都不理我。我从来没想过我能进球，也没想过我能高兴地触球好几下。”

之后不久，他在推特上补充道：“我只想说我完全错了，说我一个赛季能进40球是不对的……更像是50球。”

在一场友好的交锋后，双方都使用了主队的更衣室，而维尔港主教练约翰·阿斯基则与对方的佩普·瓜迪奥拉分享了一杯葡萄酒。

这位维尔港主帅在赛后赞扬了曼城，同时承认当波普扳平比分时，他还以为自己在做梦。

“他们真的照顾我们。”他说：“他们在赛后邀请了球员，大家都笑了起来，尤其是关于波普和约翰·斯通斯的事，你可以想象。”

“我在等人掐我，叫醒我（在波普进球的时候）。不，我以为我在做梦。这不仅仅是一个进球，还有进球的方式。”

“我对我们的失球感到有点失望——两球是在越位边缘做出的VAR决定——第一球是一个原本偏离球门的折射。我不可能对我的球员要求更多了。”