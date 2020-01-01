维埃里：韦斯特曾说上帝要求他上场 里皮回应说他没告诉我

这位前国米球星回忆了发生在更衣室内的一件趣事。

前国际米兰前锋克里斯蒂安·维埃里回忆起塔里博·韦斯特和前教练马塞洛·里皮的一件趣事，这位尼日利亚传奇人物声称上帝让他必须首发登场。

韦斯特于1997年从法国劲旅欧塞尔加盟了国际米兰，在2000年1月加盟AC米兰之前，他在蓝黑军团效力了两个赛季，随队赢得了欧联杯冠军。

在离开国际米兰之前，他总共为国际米兰出场超过44次，然而，维埃里在与马特拉齐的社交媒体互动中透露了这位46岁的里皮和72岁的里皮之间的一件滑稽事件。

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在一场比赛之前，韦斯特被从首发十一人中剔除，他找到里皮说上帝想让他上场，但意大利主教练回应说上帝没这么告诉他。

维埃里在Instagram直播中表示：“那是一个周六早上，我们都站在周围，里皮告诉了我们首发阵容，这样我们就可以出去参加训练课了。”

“塔里博·韦斯特站了起来，用深沉的声音说道：‘先生！上帝告诉我，我必须登场！’”

“在里皮回答之前，我就已经笑得前仰后合了。而在听到里皮说：‘这太奇怪了，上帝没跟我说过这件事’之后，我差点笑到漏尿。”

维埃里在1999-00赛季初加盟了这位前尼日利亚后卫所在的球队，但他们的队友关系只维持了六个月。

在2014年退出足球后，韦斯特成为了尼日利亚西南部拉各斯一座教堂的第一位牧师。