维埃里：凯恩并非典型英式中锋 他很适合意甲和西甲

这位前意大利国脚相信意甲和西甲会是英格兰国家队队长理想的下一站。

克里斯蒂安·维埃里谈到了凯恩的未来，他认为如果这位英格兰前锋真的选择在今夏离开热刺，西甲和意甲将会是非常与之匹配的联赛。

自2013-14赛季进入热刺一线队并逐渐站稳主力位置以后，凯恩已经成为欧洲赛场上最具杀伤力的中锋之一。

截至目前，这位26岁的英格兰前锋已经为热刺在各项赛事中出场了278次，有181粒进球入账，帮助这支原本在积分榜中游徘徊的球队成为了联赛前四名的常客。

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尽管如此，凯恩依旧在等待自己职业生涯中的第一个重要的冠军奖杯，而在近期的Instgram视频连线中，谈到承认自己对离开白鹿巷持开放态度，以实现夺冠的梦想，

近几个月以来，曼联、皇马、尤文图斯和国际米兰都与凯恩传出了转会费绯闻，而根据此前够力足球的报道，热刺将会要求从自己的队长身上得到超过1亿英镑的转会费。

维埃里表示自己很想和这位英格兰前锋一起踢球，他认为凯恩的技术能力非常适合意甲联赛。

这位前国际米兰和意大利前锋告诉《每日邮报》:“他是一名杰出的球员。如果我们一起踢球，我和他的配合将非常棒。我曾经和巴西的罗纳尔多以及克雷斯波，皮耶罗，托蒂和巴乔等人合作过，我喜欢那些技术型球员。”

“凯恩不是那种典型的英格兰前锋，在在身体层面，他不像卢卡库那样有肌肉发达，但他有带球、跑动、精准而有力的射门。在意大利，像他这样的人被称为“Soft Feet”。

“我非常喜欢凯恩，因为他有着不同寻常的技术和能力，他的踢法看起来很漂亮。如果他决定离开伦敦和热刺，西甲或意甲对他来说将是非常棒的联赛。”

“他在那些更注重技战术联赛中的表现会非常好。凯恩不是阿兰·希勒那样是9号球员，“喜鹊”的这位传奇是我的偶像，他是英格兰历史上最强大的前锋之一。但凯恩也同样很强。”

凯恩在今年一月份接受了背部手术，而后一直缺席比赛至今。其实英格兰前锋目前已经恢复了健康，不过由于新冠病毒疫情的影响，他一直没能重回赛场。