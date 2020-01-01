维埃里：凯恩并非典型英式中锋 他很适合意甲和西甲
克里斯蒂安·维埃里谈到了凯恩的未来，他认为如果这位英格兰前锋真的选择在今夏离开热刺，西甲和意甲将会是非常与之匹配的联赛。
自2013-14赛季进入热刺一线队并逐渐站稳主力位置以后，凯恩已经成为欧洲赛场上最具杀伤力的中锋之一。
截至目前，这位26岁的英格兰前锋已经为热刺在各项赛事中出场了278次，有181粒进球入账，帮助这支原本在积分榜中游徘徊的球队成为了联赛前四名的常客。
尽管如此，凯恩依旧在等待自己职业生涯中的第一个重要的冠军奖杯，而在近期的Instgram视频连线中，谈到承认自己对离开白鹿巷持开放态度，以实现夺冠的梦想，
近几个月以来，曼联、皇马、尤文图斯和国际米兰都与凯恩传出了转会费绯闻，而根据此前够力足球的报道，热刺将会要求从自己的队长身上得到超过1亿英镑的转会费。
维埃里表示自己很想和这位英格兰前锋一起踢球，他认为凯恩的技术能力非常适合意甲联赛。
这位前国际米兰和意大利前锋告诉《每日邮报》:“他是一名杰出的球员。如果我们一起踢球，我和他的配合将非常棒。我曾经和巴西的罗纳尔多以及克雷斯波，皮耶罗，托蒂和巴乔等人合作过，我喜欢那些技术型球员。”
“凯恩不是那种典型的英格兰前锋，在在身体层面，他不像卢卡库那样有肌肉发达，但他有带球、跑动、精准而有力的射门。在意大利，像他这样的人被称为“Soft Feet”。
“我非常喜欢凯恩，因为他有着不同寻常的技术和能力，他的踢法看起来很漂亮。如果他决定离开伦敦和热刺，西甲或意甲对他来说将是非常棒的联赛。”
“他在那些更注重技战术联赛中的表现会非常好。凯恩不是阿兰·希勒那样是9号球员，“喜鹊”的这位传奇是我的偶像，他是英格兰历史上最强大的前锋之一。但凯恩也同样很强。”
凯恩在今年一月份接受了背部手术，而后一直缺席比赛至今。其实英格兰前锋目前已经恢复了健康，不过由于新冠病毒疫情的影响，他一直没能重回赛场。