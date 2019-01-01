维埃拉：阿森纳没有就空缺的主帅之位和我联系过

这位前枪手队长坚持说他一直致力于执教他现在的俱乐部，尽管有传闻说他将会回到伦敦。

尼斯主帅维埃拉否认在阿尔特塔被任命为主教练之前与阿森纳进行过谈判。

阿尔特塔在上周同意以三年半的合同接替埃梅里后，于周日正式开始在酋长球场的工作。

阿森纳足球主管桑莱希说，他和技术总监埃杜(Edu)与“几位顶级候选人”进行了交谈，有传言说其中一位是维埃拉。

前枪手队长维埃拉在整个招募过程中一直与这个位置联系在一起，但是在接受采访时，他声称这个猜测没有实质内容。

当被问及阿森纳是否与维埃拉有过接触时，维埃拉说:“没有。很高兴看到你的名字到处都是，但我和尼斯有合同。”

“自从我来到这里，我就知道我是多么幸运能够参与到这个俱乐部的项目中来。我没有任何去别处寻找的意图或愿望。”

在维埃拉的带领下，尼斯在第一个赛季中排名第七，而在本赛季中期，他们在法甲联赛中排名第十。

这位1998年世界杯冠军得主表示，获得欧冠资格是他为俱乐部制定的长期计划的一部分。

“我们的目标是有一天能参加冠军联赛，但这需要时间。”他说。

维埃拉在1996年到2005年期间为枪手出场279次，当时长期执教阿森纳的温格担任主教练。

作为一名防守型中场球员，法国人在英格兰顶级联赛中攻入了29个进球，为俱乐部带来了巨大的成功。

在29岁转会尤文图斯之前，他赢得了三次英超联赛冠军和三次足总杯冠军。

在尤文图斯呆了一个赛季后，维埃拉转会到了国际米兰，在那里他连续四次获得意甲冠军。

他也在2010-11赛季的两个赛季随曼城回到英格兰，在退役前的最后一个赛季举起了足总杯。

自2002-03的“不败战绩”以来，阿森纳从未赢得过联赛冠军。

枪手目前排在第11位，落后排名第四的伦敦对手切尔西9分。