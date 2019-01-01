维埃拉：若有朝一日执教枪手 定请温格吃饭

前阿森纳队长维埃拉目前在法国尼斯执教，但他渴望在某个阶段接管一家他以前效力过的俱乐部。

维埃拉很高兴看到温格把他捧为未来的阿森纳主帅，因为这位法国人渴望在某个阶段执教他以前效力的英格兰或意大利的俱乐部。

这位1998年世界杯冠军球员有着杰出的职业生涯，在枪手度过了一段难忘的时光，也曾效力于尤文图斯、国际米兰和曼城。

自从进入管理层以来，他在美国职业足球大联盟执教过纽约城，现在在法甲执教尼斯。

温格对他所看到的印象深刻，认为自从维埃拉挂靴以来，他的动作“聪明而耐心”，并且相信维埃拉有一天会填补他曾经在北伦敦所扮演的角色。

维埃拉很高兴自己被推荐到阿森纳，他告诉《记者协会体育》：“我真的很荣幸能在阿尔塞纳手下工作，他这么说真的是一种恭维。如果有一天我执教阿森纳，我会带他去吃晚饭，我会付账的!”

“他这么说不是为了(给我)施加压力。在那里呆了20多年的那个家伙认为我有能力有一天管理像阿森纳这样的大俱乐部，这让我很受宠若惊。”

维埃拉还谈到了他未来的雄心壮志，他希望有一天能在英超或意甲执教。

“从曼城转会到大联盟的纽约城，然后回到法国联赛是一个正确的决定。我很清楚自己想要达到什么目标，我会努力做出正确的决定，达到顶峰。”

“我想慢慢来，但我希望有一天能执教一支我在意大利或英格兰效力过的球队。当你拥有像英格兰这样令人兴奋的联赛时，你总是想要参与其中。但我没有在上面花时间，因为我的工作将决定我是否应该得到它。这将决定我是否值得这份工作。”

现在，维埃拉很高兴能继续学习，他希望这能带领他到达顶峰。

“欧洲的压力比美国更大，但我真的很享受所有的困难，”42岁的他说，他刚刚完成了欧洲足球的第一个完整赛季：“我正在寻找自己的路，但我们(尼斯)作为联赛第三年轻的球队以第七名结束了本赛季，考虑到我们的所有伤病，而且我们没有9号。”

“这是一个充满挑战的赛季，但我们做得很好。进步永远都不够，因为我们总是想做得更好，但能在那个位置上完成真的很好。”