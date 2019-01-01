维埃拉：曼城是曼彻斯特最好的球队 希望他们夺冠

维埃拉相信冷静的心态和在压力下的应对能力将是本赛季英超冠军争夺的决定性因素。

现在在法国尼斯执教的前阿森纳和曼城中场维埃拉，相信一些小细节将决定英超冠军争夺的激烈程度。

维埃拉在接受天空体育新闻采访时说道：“我认为(本赛季最后阶段决胜的因素在于)让所有球员都健康地准备好比赛。我认为阵容的人数在收官阶段是非常重要的。我认为保持冷静、沉着、专注于重要的事情也非常重要，我认为这是处理压力方面的事情。因为你越接近终点，你肩上的压力就越大。我认为球队越冷静，夺冠的机会就越大。”

在统治英格兰足球多年之后，利物浦和曼城之间的冠军争夺战一定是大多数曼联球迷最可怕的噩梦。

然而，当红魔在周三的曼彻斯特德比中面对曼城时，他们将对赛季末的冠军归属有很大的发言权。

但是在这个赛季的这个阶段，去老特拉福德的旅程应该是令人畏惧的，维埃拉相信曼城是曼彻斯特最好的球队，并且应该充满信心地与他们的竞争对手进行对抗。

“这是一场德比战，打德比战总是很难的，但我认为曼城在过去几年是曼彻斯特最好的球队，”他说。“我希望他们能够坚持到最后并赢得冠军，因为他们真的很稳定。他们踢了一些精彩的足球。我真的很喜欢每个周末看他们踢球，他们都在进球，我希望他们一切顺利。”