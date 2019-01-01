维埃拉承认对阿森纳和法国国家队工作感兴趣

作为“不败之师”的一员，这位中场传奇很乐意回到他在球员时期达到巅峰状态的俱乐部。

阿森纳传奇球员帕特里克·维埃拉透露，他希望有一天能回到酋长球场执教他的老东家球队。

这位前法国队中场球员是枪手的关键人物，2003-04赛季，枪手以“不败之师”的称号夺得了英超联赛冠军。

他后来从管理专业毕业，在曼城获得了自己的教鞭，之后在纽约担任主教练，并于2018年夏天前往尼斯执教。

维埃拉上个赛季在蔚蓝海岸的表现给人留下了深刻的印象，他组建了一支有竞争力的球队，尽管资源有限，但还是以微弱的差距没能踏上欧洲战场。

但是当他说他可以在安联里维埃拉实现他的愿望时，他希望有一天能回到英格兰，把他的注意力放在最伟大的舞台上。

“是的，就像任何球员一样，当我们做这项工作的时候，我们想要达到最高的水平，”当被问到他是否想要管理阿森纳时，他如实回答，并且也承认愿意执教法国队。

“但我在尼斯可以达到一个非常高的水平，从我们给自己成功的手段的那一刻起，到我们工作的方式相当一致的那一刻起。”

“我们做这份工作，我做这份工作，是为了有一天能成为一支参加冠军联赛或世界杯的球队的教练。”

维埃拉曾为一些顶级俱乐部效力，包括尤文图斯、国际米兰和曼城，尽管他是阿森纳的偶像人物，为枪手踢了超过275场联赛，帮助枪手获得了3个英超冠军和3个足总杯。

在法国，他是1998年世界杯冠军和2000年欧洲杯冠军。他为国家队出场107次，是六名在高卢雄鸡中出场次数达到球员之一，攻入六球，其中包括2001年战胜日本的联合会杯决赛的冠军。