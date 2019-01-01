维埃拉为扎卡感到遗憾：他理应得到许多尊重

这位前枪手队长对最近被剥夺袖标的球员表示了同情。

前阿森纳队长帕特里克·维埃拉承认他为格拉尼特·查卡感到难过，并支持这位中场球员从最近的风波中恢复过来。

在上个月对阿森纳球迷做出愤怒的回应行为后，扎卡被剥夺了枪手的队长袖标，教练埃梅里承认他在酋长球场的未来现在还不确定。

虽然很多人批评了扎卡的行为，但是维埃拉同情这位瑞士国脚，强调他应该得到更多的尊重。

维埃拉对英国媒体说：“我为他感到难过，因为他是队长，他在阿森纳正经历一段非常艰难的时期，非常艰难的时期。”

“我认为我们必须提醒自己，自从他在阿森纳以来已经取得了很多成就，他应该得到更多的尊重。”

“当你是一名球员，却没有按照你期望的方式表现时，你会对自己感到沮丧。有时你会说一些或做一些让你后悔的事情。”

“我发现这真的很难，很多前足球运动员都扑到他身上，对他很消极——这太容易了。”

“我知道他有多好，他会度过这段困难的时期，因为他是一个坚强的人，他是一个很好的球员。他会证明他有多好。”

维埃拉在枪手度过了他职业生涯的大部分时间，也在尤文图斯、国际米兰和曼城度过了一段美好时光。

在2011年挂靴之后，这位前法国国脚现在进入了管理层。

在执教了两年的大联盟球队纽约城队之后，维埃拉目前执教的是尼斯，在法甲专注于自己的工作的同时，他承认将来重回英格兰会很有吸引力。

“你会想要有一天能回到英超执教，”他说。“你会想要执教一支你效力的球队。

“但你知道，我现在真正关注的是我们如何在尼斯提高，在联赛中做得更好。”

尼斯目前在法甲联赛中排名第13，在过去的八场比赛中，他们只赢了一场。