续约进行时 弗里克：希望蒂亚戈、阿拉巴和博阿滕留队

三巨头与俱乐部的合同都只剩下一年，但是关于续约的谈判仍在继续。

尽管蒂亚戈·阿尔坎塔拉，大卫·阿拉巴和杰罗姆·博阿滕还没有和俱乐部签下一份新合同，但拜仁主帅汉斯·弗里克希望这三位重要球员能够全部留在慕尼黑安联球场。

最近一段时间，有关拜仁这三位关键球员未来的猜测四起，尤其是其中一些球员的合同即将进入最后一年？

此前有报道称称蒂亚戈已经和俱乐部就一份新合同进行了谈判，但是拜仁对这位西班牙国脚长时间的沉默感到越来越失望。

其他球队

这可能意味着蒂亚戈正在寻求加盟其他俱乐部，如果他想要离开，那么拜仁将不得不在接下来的几个月里卖掉他，以避免在明年夏天人财两失。

对于博阿滕来说，这名经验丰富的中后卫与俱乐部的同样将在2002-2021赛季结束后到期。不过近期他在弗里克手下的表现越来越好，巴黎圣日耳曼和他的老东家柏林赫塔都将其视为重要的引援目标。

巴拉巴的合同情况和上述两人类似，不过弗里克重申自己希望这三位主力球员能够继续留在德甲冠军阵中。

“蒂亚戈是一名杰出的球员，一名优秀的足球运动员。”他在周五告诉记者。“他有能力在任何球队中拿出高水平的代替，他非常聪明。”

“我想让他留在这里。他和俱乐部都知道这一点，我希望他和阿拉巴明年能继续帮助我们。”

“我们相信这一切是可以实现的，不过在足球世界，你永远都不知道结果究竟会如何，这两人都是顶级球员。”

“大卫和博格巴在比赛中表现得很棒，尤其是博阿滕，他的状态非常火热，后防线的四个人是稳固防守的基础。”

“很明显，你想在自己的队伍中拥有这样有经验的球员。我不知道博阿滕的想法，他已经到了一定的年龄，也许他想换一个新的环境，迎接一个挑战。不过他和俱乐部还有一年的合同。如果他留下，我会很欢迎。”

“至于哈维·马丁内斯，他本赛季一直饱受膝盖问题的困扰，不过当他上场时，依旧会竭尽全力去踢球，他是那种可以让人依靠的球员，他的经验对随队也很有帮助。不过8啊必须自己来决定未来，我们目前只专注于下一场比赛。”

除此之外，弗里克还希望能够将球队租借签下的球员，比如佩里希奇和库蒂尼奥至少能留队至8月份，以参加接下来的欧冠比赛。

不过他也承认，这两人可能会在今夏不得不回到自己的母俱乐部，国际米兰和巴塞罗纳。

“我们正在谈判这一切，但现在谈论离队的问题还为时过早，我们还有三场比赛要踢，然后是短暂的休息，之后就要开始踢欧冠比赛了。”

“从赛季开始到赛季结束，我们一直渴望冲击欧冠，我希望那些租借而来的能够随队踢接下来的欧冠比赛，不过这必须要看俱乐部之间的谈判结果。”

除了一些球员的合同问题，弗里克还谈到了下一场与弗赖堡的比赛，尽管他们已经拿到了德甲冠军，但德甲霸主依旧渴望拿到胜利。

“我们会在这场比赛中做出一些调整，阿拉巴脚踝受伤，佩里希奇和格纳布里也有伤在身，不过还有12个小时才会踢比赛，目前他们能否出场还未可知。至于卢卡斯，很显然他会登场，我们的后防拥有很多种组合与选择。”