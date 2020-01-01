续约谈判零散谈判中 特尔施特根：经纪人在处理

德国国脚觉得在诺坎普已经安顿下来了，他希望在某个阶段能够与巴萨达成协议。

马克-安德烈·特尔·斯特根不会急于在巴塞罗那签下一份新合同，但是关于延长合同的谈判已经开始了，虽然合同还有两年才到期。

按照目前的情况，这位德国国家队门将与西甲冠军的合同将持续到2022年夏天。

其他球队

当涉及到这名关键人物的未来时，双方都没有优先考虑新的条款。

不过，他们已经进行了初步讨论，球队试图弄清特尔施特根的立场。

这名27岁的球员已经明确表示他在诺坎普过得很开心，当合适的机会出现的时候，他很可能会把这个想法放到白纸黑字上。

“我的合同还有两年，我和我的家人在这里很开心，我们就像在家里一样。”特尔施特根说。

“我们的意图是继续下去。目前有一些谈话，但都是零散的，因为我不着急。”

“我非常专注于我的工作，接下来会有非常艰难的几周，我们想赢球。”

“我把整个合同的谈判交给了我的经纪人，他是那个全身心投入的人，他会把一切都告诉了我。”

在球场上的持续成功将使特尔施特根更容易签下一份新合同。

他在巴萨效力期间，已经获得了四次联赛冠军，同样多次的国王杯和一次冠军联赛冠军。

他们的目标是在2020年获得更多的奖牌，巴萨在国内外取得更多的荣誉。

特尔施特根补充道：“每年的冠军联赛都是焦点，这是一场非常好的赛事，我们都渴望能走得更远，完成一些非常困难的事情。”

“我们有一场非常艰难的比赛，但是我们知道我们会竭尽全力取得一个好的结果，完成在诺坎普的工作。”

“让我们一步一步来，因为这样会对我们有帮助。”

巴塞罗那已经回到了西甲积分榜的首位，他们将在周二的欧冠16强首回合的比赛中迎战那不勒斯。