续约谈判陷入停滞 小狮王或将离开巴萨

这位德国门将与巴萨的合同只剩2年，而俱乐部为他提供的最新合同也已经被拒绝，目前双方在续约问题上已进入停滞状态。

特尔施特根可以说是本赛季巴萨发挥最出色的球员，甚至可以去掉之一，在球队攻击线、中场和后卫线都出现问题的时候，正是他的高接低挡才让球队没有在赛季中段崩盘。

不过现在，巴萨管理层必须在未来几个月之内解决“小狮王”的续约问题，目前双方的续约谈判已经陷入了完全停滞的状态，这对红蓝军团而言可能会是一个非常令人担忧的问题。

这位足坛顶级门将与巴萨的现有合同将在2022年到期，如果巴萨无法在今夏与他签下新合同，那么随着这个日期的临近，他们的压力将越来越大，也将彻底失去主动权。极有可能会重演昔日巴尔德斯离队的一幕，以自由身告别诺坎普球场。

其他球队

根据《每日体育报》的报道，巴萨主席巴托梅乌已经向德国国门摊牌，在向他提供一份新合同之后，已经要求他尽快在续约的问题上做出决定。不过很显然，巴萨开出的650万欧元年薪并没有让特尔施特根满意，德国人已经因俱乐部的“耻辱性”报价而愤怒，直接选择了暂停续约谈判。

从巴萨的实际情况来看，特尔施特根确实有愤怒的理由，650万欧元虽然比之前不到500万欧元的年薪有所提高，但在队内依旧远远落后于其他第一梯队球员拿到的工资，尤其是考虑到他在球场上的表现正变得越来越重要。要知道就连频繁遭遇伤病的奥斯曼·登贝莱，他的年薪都高达1200万欧元。

据悉特尔施特根认为自己是除梅西之外，巴萨队内最重要的球员，即使不能匹配阿根廷巨星的年薪，也应该拿到除他之外的第二高薪，甚至是成为足坛收入最高的门将。

目前足坛年薪最高的门将是曼联球星德赫亚，他的年薪高达1050万欧元，马竞门神奥布拉克的年薪也高达1000万欧元。相较于他们，特尔施特根并不逊色，要求得到更高的年薪并不让人感到奇怪。

就在巴萨与特尔施特根的续约谈判陷入僵局的同时，拜仁却开始“引诱”这位德国国门，他们愿意为其提供一份远超巴萨的合同。