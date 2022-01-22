续约谈判受阻 萨拉赫经纪人发布球员大笑照片：这意味着什么？

萨拉赫在利物浦的未来成为了热议话题，而他的经纪人最近在社交媒体上发布的图片更增加了人们的猜测。

萨拉赫目前的合同将在2023年夏天到期，关于续约和萨拉赫的薪水要求有很多报道，但至今他仍未在新合同上签字。

他的经纪人拉米-阿巴斯最近几个月一直在和利物浦进行谈判，但目前红军还未开出一份让大家都满意的合同。

近日，阿巴斯晒出了一张萨拉赫大笑的照片，让全世界的利物浦球迷都对此进行了不同的解读。

这显然是一张老照片，因为利物浦早在2020年就把赞助商从新百伦换成了耐克。

因此，人们不认为这是暗示萨拉赫同意续约的意思。相反，有人认为阿巴斯晒出这张图片的意思是讽刺利物浦开出的报价很可笑。

又或许这张照片根本没有深意，萨拉赫目前在参加非洲杯，他的经纪人或许只是想借这个机会炒炒热度。

够力足球的利物浦跟队记者尼尔-琼斯对此给出了自己的看法，他表示：“如果有一件事是拉米-阿巴斯所擅长的，那就是用他的推特让利物浦球迷陷入混乱。作为萨拉赫的经纪人，他知道他的每一个字、每一张图片或每一个标点符号都会被人们审视，以寻找隐藏的意义。”

“还记得去年三月萨拉赫在对阵切尔西时被替换下场后的'句号事件'吗？还记得在本赛季揭幕战利物浦击败诺维奇后所写下'我希望他们在看’吗？”

“'隐晦'是对这些推特的最好描述，这条推特也是如此，一张萨拉赫坐在桌子前大笑的照片，背景是阿巴斯在查看他的手机。”

“这张照片是几年前的，那么它意味着什么？可以理解的是，许多人将其与萨拉赫的合同情况联系起来，萨拉赫的续约问题至今仍未解决。”

“他是想表达萨拉赫在嘲笑利物浦开出的合同吗？我们知道双方最初的谈判过后有不小的差距，尽管克洛普将这形容为‘好的对话’。”

“我们知道萨拉赫想要一份队史顶薪甚至世界顶薪合同。考虑到他过去四年半在球队的表现，很多人认为这是公平的。但是，在他目前的合同进入最后18个月之际，尽管这位29岁的球员在几次公开声明中都明确表示他希望留下来，但续约仍然没有任何进展。”

“而克洛普最近的评论，其中他暗示有‘很多事情需要从经纪人方面考虑’，这些话不太可能被阿巴斯无视。”

“不管这张图片有什么含义，有一件事是确定的，那就是阿巴斯已经达到了他的目的，他再一次让全世界的球迷谈论了起来。”