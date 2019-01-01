续约谈判僵持 埃里克森转会皇马犹未可知

前托特纳姆门将保罗·罗宾逊认为，如果丹麦中场拒绝续约，他很有可能将转会去到西班牙。

克里斯蒂安·埃里克森已经被告知“皇家马德里不会再来敲第二次门”，前托特纳姆门将保罗·罗宾逊承认，随着伦敦北部球队的续约合同谈判的拖延，转会可能会发生。

丹麦国脚埃里克森与热刺的合同到2020年夏天才到期续约讨论已经举行，但是还没有达成协议。

这使得转会西班牙的传闻一直在流传，罗宾逊承认热刺可能别无选择，只能勉强批准出售这一宝贵的资产。

他在接受采访时说:“你可能会认为有幕后工作在进行，或者他的合同在进行中，因为你不能让他这样的球员在合同的最后一年离开。

“如果那样的话，我们都知道，到明年一月，他就可以和欧洲以及其他球队对话了。”

“一定是出了什么事。他们显然在商量。热刺根本不希望他离开。如果他们到了谈判破裂的地步，他们可能不得不卖掉他，趁他们还有机会套现。”

“像他这样的球员，以他的能力和雄心壮志，在欧洲顶级球队中不乏追求者。”

罗宾逊补充了埃里克森离开英超加盟西甲的可能性：“他肯定想参加冠军联赛。”

“当皇马来敲门时，他们不会再来第二遍。他只有一次机会去。”

“正如托特纳姆在过去所证明的那样，他们愿意出售球员，并对球队进行再投资。对他个人来说，这将是一次重量级的转会操作。”

“随着热刺进入新球场，那里有欧冠联赛，也许这是他想成为其中的一部分。但是俱乐部无论在财政上还是球场上，都必须满足他的雄心壮志。这就是为什么和他的合同谈判可能要花这么长时间。”

“如果他们不能就合同达成一致，他们将不得不由以桑无 做出一个高管商业决策，不能让一名像他这样有能力的球员以最低的价格离开，或者什么都不付。”所以他们将不得不卖掉他。”

埃里克森自2013年从阿贾克斯加盟热刺以来，已经代表热刺出场270多次。

这位27岁的天才球员本赛季贡献了9粒进球和17次助攻，帮助热刺打进了英超前四，并进入了欧冠半决赛。