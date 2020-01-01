续约被拒绝 里昂主席奥拉斯：我们不会放弃希望

尽管德佩多次拒绝了里昂提供的续约合同，但俱乐部主席认为他们能够继续留下他。

里昂主席奥拉斯表示，孟菲斯·德佩已经多次拒绝球队提供的续约合同，但是俱乐部并没有放弃和他续约的希望。

这位荷兰国脚在2017年1月以1600万欧元的价格从曼联转会到了里昂，自加盟以来，德佩一直都是法甲豪门的关键球员。

在英格兰度过了一段艰难的时期后，德佩在33场英超比赛中只打进了两粒进球。不过自从来到法国后，他重新找回了自己的好状态，在102场法甲比赛中打进了43粒进球。

其他球队

他以良好的状态开始了2019- 2020赛季，不过在12月中旬遭遇了左前十字韧带断裂，提前结束了本赛季的征程。不过由于新型冠状病毒疫情的爆发，德佩可能会在里昂剩余的比赛中继续发挥作用。

在加盟里昂之后，德佩一直都是转会市场上的香饽饽，不过目前他与球队的合同仅剩一年多，当他恢复健康之后，转会传闻可能会进一步发酵。

尽管如此，奥拉斯向球队的粉丝保证，俱乐部将尽其所能把他留在奥林匹克公园球场。

奥拉斯告诉里昂俱乐部官方电视台:“我们之间的关系没有破裂。我们和他的经纪人谈过，我也和他本人讨论过，我们将有机会和他签下续约合同。”

“我们会尽一切努力与他延长合同，里昂的所有高层都赞成这件事。

“我们在这方面做了很多工作。我和孟菲斯·德佩、主帅鲁迪·加西亚和体育总监小儒尼尼奥也有很多交流。不过并非每天，而是定期进行。”

“我们向他提出了一些建议，但他没有接受。他一直在等待重回赛场。他曾经想象过能和荷兰队一起参加欧洲杯，然后他就受伤了。他恢复得很快，但目前我们还没有就续约一事达成一致。”