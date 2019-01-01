续约推迟 米尔纳承认红军生涯未来存疑

这名中场上赛季是红军欧冠冠军球队不可或缺的一员，但他在俱乐部的未来仍然不确定。

利物浦中场詹姆斯·米尔纳透露，俱乐部尚未就续约问题展开讨论。

这名33岁的球员现在已经进入了他目前合同的最后一年，他将在明年夏天自由转会，除非红军在那之前给他提供一份新合同。

米尔纳说俱乐部去年不愿意公开讨论，他还没有听到其他的说法。

“事实上，去年我们和俱乐部谈过，问他们是否想做点什么，他们当时说不想做。”他告诉记者：“从那以后我们就没有听到任何消息，所以这就是我们目前的情况。我所能做的就是专注于我的足球，尽我所能。但就我目前的合同状况而言，到目前为止都是这样，我还没有收到俱乐部的任何消息。”

在此之前，他的主教练尤尔根·克洛普对他给予了很高的评价。克洛普承认，没有米尔纳这样的球员在他的指挥下，球队是“不可能”取得成功的。

这位中场球员上赛季在马德里2-0战胜热刺的比赛中为红军赢得了他们的第六次欧冠冠军，并为红军举起了他的第一个奖杯。

尽管年事已高，这位前曼城球员仍然是利物浦不可或缺的一员，上赛季他出场45次，攻入7球。

然而，米尔纳并不认为他的老将身份会阻碍他取得成功。

“每个人都在抱怨我的年龄，我知道你会明白的。有三件事需要考虑:可用性、体能和表现水平。希望我能实现这三个目标。我将继续专注于我的足球，继续为利物浦做出贡献，尽我所能成为最好的球员。我记得我的处子秀，我很幸运身边有这么多资深球员。如果我和这些家伙在一起的时候能有老球员一半的水平，我就会尽我所能帮助他们。”