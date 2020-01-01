续约待定 阿尔特塔对奥巴梅杨出走传闻不在意

高产的加蓬射手和枪手的合同直到2021年，而现任主教练对他的未来没有直接的担忧。

米克尔·阿特塔仍然对围绕着阿森纳的奥巴梅杨的转会传闻保持冷静。

枪手们还没有把他们多产的加蓬前锋和北伦敦球队的新合同联系起来。

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他目前的效力时光只到2021年，这意味着在今年夏天就他的未来将不得不做出重大决定。

如果阿森纳的队长被允许进入合同的最后12个月，并逐渐成为自由球员，那么阿森纳将面临风险。

不过，批准出售也将是一场规模相当大的赌博，因为他们将出售一位在最高的水平联赛中久经考验的重要球员。

目前，那些在酋长球场的人都急于避免被卷入一场关于宝贵资产的争论之中。

奥巴梅杨没有表示他在寻找转会机会，这足以让阿尔特塔相信没什么好担心的。

当被《旗帜晚报》问及转会传闻是否会成为一种不受欢迎的干扰时，阿森纳主帅说：“我不这么认为。他已经习惯了。我没有看到什么转会传闻。”

“要替换这样的球员是非常困难的，但我们希望能留住他，我们没有这样的问题需要解决。”

“我们经历了(在没有奥巴梅杨的情况下)他被停赛三场(1月份)。我们在那些比赛中得到了球员们的良好回应，但从长远来看，如果你失去他，影响是显而易见的。”

奥巴梅杨并不是阿森纳想要续约的唯一球员。

这位颇受好评的青训毕业生度过了一个具有突破性的赛季之后，人们也开始对萨卡的未来产生疑问。

阿尔特塔已经明确表示，谈判仍然不在他的掌控之中，西班牙人完全相信枪手董事会能够达成交易。

他说：“俱乐部对他想要如何发展有一个非常清晰的想法。”

“他们一直在和球员经纪人沟通，他们比我更了解这个计划。我完全相信他们。”

阿森纳希望看到奥巴梅杨能够完成续约，因为这位30岁的前锋本赛季再次成为了球队的护身符，在各项赛事中打进19球。