续约完成 阿森纳确认奥巴梅杨与俱乐部签下三年新合同

这位阿森纳队长的未来终于得以确定，他与北伦敦豪门签下了一份为期三年的续约合同。

阿森纳队长奥巴梅扬与北伦敦豪门签署了一份为期三年的新合同，从而结束了外界对他在枪手未来的猜测。

这位加蓬国脚的上一份合同原本将在2021年夏天到期，在此之前，双方已经进行了长达数个月的续约谈判。

枪手非常不愿意失去他们的队长，加蓬人是这家豪门过去两个赛季的最佳射手，此前曾引起了巴萨和孔蒂所在的国际米兰的浓厚兴趣。

其他球队

球迷们现在可以放松了，因为在可预见的未来，这位31岁的前锋仍将是米克尔·阿尔特塔在酋长球场重建计划的先锋，作为新合同的一部分，他的周薪有望达到25万英镑。

“阿森纳球迷!终于!你们知道，我刚刚签下了那个，”奥巴梅杨在直播中表示。“我想和你们分享这个故事，我很高兴，但有一点紧张！这件事终于完成了，我真，真的很高兴继续留在这里，我是说，阿森纳就是我的家。”

“我在这里感觉很好，这是伟大的一天，我希望你们也能够享受这一天。我签下这份续约合同是因为我想成为阿森纳的传奇，想给球队留下一笔宝贵的遗产。我想现在是时候努力成为一位传奇了，我知道这很困难，但我会一如既往地尽我最大的努力。”

“我等不及在这个美丽的体育场再次见到你们。希望很快就能实现这一梦想。我真的很高兴能继续呆在这里，也很自豪能成为这个家庭的一员。”

阿尔特塔在俱乐部的官方网站上补充道:“对奥巴梅杨来说，能够继续留队很重要。他是一名很棒的球员，有着不可思议的精神状态。”

“作为一名用最少的时间在俱乐部打入50粒进球的球员，你需要知道关于他的一切以及他的踢球方式。”

“他是团队重要的领导者，也是我们重建过程中的重要组成部分。他想和世界上最好的球员在一起，留下自己的印记。他可以在这里做到这一点。”

技术总监埃杜表示:“很明显，奥巴热爱俱乐部以及我们在球场内外所代表的一切。他显然是球队中非常重要的一部分，所以我们都很高兴他把自己的未来交给了我们。这对每个人都是一个巨大的鼓舞，无论是球迷、队友还是工作人员。”

与此同时，另一位球员则选择离开了阿尔特塔的球队，阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯，他将以2000万英镑的价格加盟阿斯顿维拉。

阿根廷人在3-0战胜富勒姆的英超揭战战中被排除在枪手的大名单之外，现在他已经准备好加入迪安·史密斯的球队。

在完胜富勒姆后，阿森纳将于9月19日在酋长球场迎战西汉姆联，之后将于9月22日在卡拉宝杯上迎战莱斯特城。