续约坎塞洛等人后 曼城现在需要完成最重要的续约——瓜迪奥拉

在过去的12个月里，曼城已经采取了明智的行动，与他们最重要的一些球员签订了长期合同。

仅在上周，若昂-坎塞洛同意了一份新的合同，这将使他在俱乐部工作到2027年，而年轻球员詹姆斯-麦卡蒂、乔希-威尔逊-埃斯布兰德和奥斯卡-波布也签署了续约合同。

凯文-德布劳内、鲁本-迪亚斯、埃德森、约翰-斯通斯和科尔-帕尔默也在过去一年中续签了合同。菲尔-福登有望跟进，同时也有报道称贝尔纳多-席尔瓦和罗德里接近续约。

一群核心球员将自己的未来交付给俱乐部能让球队保持稳定，这应该给他们一个持续成功的平台。

俱乐部总是有可能出现球员流失的情况，但理想的情况被认为是有几个球员进进出出，以保持新鲜感，防止太多的球员一起变老。

格拉利什是去年夏天唯一的新来者，这位英格兰国脚为一线队增加了创造力，尽管他的表现还没有完全爆发出来。

在下赛季开始前，曼城可能会增加一名新的前锋，这将为球队在前场增加新的选择，曼城需要进化他们的比赛风格，这样他们就不会变得容易被阻止。

瓜迪奥拉将功劳归于足球总监贝吉里斯坦和俱乐部，因为他们能够保持一个强大的阵容。

他在周六与富勒姆的足总杯比赛前说道："他们所有人都喜欢踢球，多年来一直非常专注，我们必须留住他们，俱乐部已经做得很出色。”

"每个赛季都要有一些动作，在这些年的疫情背景下，对全世界的每个俱乐部都很困难，我不知道会发生什么。”

"但球队的灵魂和核心是年轻的，在未来几年保持它是如此重要。"

瓜迪奥拉在巴塞罗那和拜仁慕尼黑有稳定的阵容，但在他在英格兰的五年半时间里，情况并不总是如此。

他接手时，一线队缺乏质量，在前三个转会窗口进行了大修后，球队才变成他想要的模样。

"你不能在一个赛季的转会窗口中更换11名球员，"瓜迪奥拉补充说。"球队的核心、灵魂必须尽可能地留下来。当你更换一些球员时，不可能是同时更换10名球员。"

这种稳定性也应该有助于处理最大的续约问题，即瓜迪奥拉本人的续约问题。

瓜迪奥拉目前的合同还剩18个月，这意味着合同到期时，他将在俱乐部工作满7年——比他以前执教任何球队的时间长得多。

他说最近的一批续约反映了俱乐部对未来的关注，他仍然专注于眼前的目标。

他说："主教练必须活在当下，甚至不是明天，但俱乐部必须特别为明天、明天之后、下个月、下一年而工作。"

"他们永远不能停下来，俱乐部决定为青训学院的球员延长合同或为坎塞洛延长合同，是因为他们在为未来工作，他们必须这样做。"

这不仅保持了强大的基础，而且在转会市场上保护了他们，避免免费失去有价值的球员。

现在很多球星都进入合同年，将在今夏免费离开他们的俱乐部，今年夏天的自由球员中就有姆巴佩、博格巴、登贝莱和吕迪格等等。

曼城也有些球员的合同即将到期，尤其是拉希姆-斯特林和加布里埃尔-热苏斯，他们还有18个月的合同，但曼城在欧洲最大的俱乐部中处于最有利的地位。

也许更重要的是，曼城也有一群出色的球员，他们曾为瓜迪奥拉工作，了解他的方法，并相信瓜帅对他们个人的提高。

坎塞洛、马赫雷斯和其他一线队球员需要时间来适应他的要求，并学习比赛风格，但自从他们适应后，就一直是毁灭性的存在。

曼城主帅拒绝把目光投向太远的未来，因为他担心自己会变质或耗尽能量。他在巴萨的生涯结束后就选择了休息一年。

但是，管理曼城的强度要小得多，他的球员继续响应他的领导，没有迹象表明他们对赢得主要奖杯的渴望有所下降。

俱乐部不会给他施加压力，要求他签署一份新的合同，瓜迪奥拉也不排除延长他的任期。

他确实有其他的雄心壮志——尤其是执教国家队方面，他曾暗示这将是他的下一份工作。

曼城一直善于与他们球队的大部分人签订长期合同，但说服瓜迪奥拉留下更长时间将是最重要的事情。