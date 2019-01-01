续命资金终到位 博尔顿最后一刻得救

英格兰老牌俱乐部博尔顿在最后期限前完成出售转让，成功留在英甲行列免遭清盘。

英甲俱乐部博尔顿官方宣布，此前遭遇财务危机面临破产清盘的球队正式被Football Venture财团收购，避免了步入另一支英甲老牌球队伯里的后尘被逐出职业联赛。

据了解，Football Venture将会在未来三年内向博尔顿的背后投资人埃迪-戴维斯家族分期支付1000万镑的收购费用，另外再支付740万镑将俱乐部的附属酒店一并收购。

由于长期陷入债务危机，博尔顿早在上赛季从英冠降级后就进入了行政托管的状态。英格兰足球联盟（EFL）近日已经明令要求博尔顿必须在当地时间8月25日之前解决财务问题，否则将会被逐出英格兰职业联赛系统。

原本在8月25日已经被EFL执行主席黛比-杰文斯证实收购谈判失败的博尔顿，在获得额外12天的延长时间内成功找到接盘的财团，因而宣告得救。

成立于1877年的博尔顿是1888年首届英格兰足球职业联赛的12支创始元老球队之一，1992年联赛改制以来曾在英超征战13个赛季，最后一次亮相顶级联赛要追溯到2011-12赛季。

新赛季以来，举步维艰的博尔顿在面临-12分的不利开局下仍然坚持派遣青年军迎战，尽管联赛前四场1平3负而且1球未进，不过如今俱乐部成功转让仍是为球队注入了士气，接下来首先需要向球员支付拖欠已久的工资，然后要在转会市场上积极引援。