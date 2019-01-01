继续锻炼 皇马决定外租雷吉隆去到塞维利亚

白衣军团将允许这名有前途的后卫在2019- 2020赛季为西甲的竞争对手效力，但在协议中没有包括任何强制的购买选项。

皇家马德里已经批准了塞维利亚租借塞尔吉奥·雷吉隆的计划，但同时也强调了将购买权排除在协议之外。

据知情人士透露，这两名西甲竞争对手之间的交易已经接近完成，因此这名22岁的球员将不会成为齐达内在伯纳的新阵容的一部分。

白衣军团迫切希望将球员从注册名单上去掉——马科斯·略伦特和马特奥·科瓦西奇的离开，以及西奥·埃尔南德斯即将加盟意甲豪门AC米兰。

雷吉隆将是下一个离开的人，但是他仍然受到西班牙首都人民的尊敬。

他在2018-19赛季代替马塞洛上场时给人留下了深刻的印象，并赢得了齐达内的信任。

然而，皇马俱乐部今年夏天又引进了弗兰·门迪，因此他们希望避免阻碍这位青训毕业生的继续进步。

最初的计划是让雷吉隆离开西班牙，去到他的祖国之外挑战自己，但是塞维利亚成功地说服了各方，表示他们是球员现阶段最好的选择。

因此，在2020年回到马德里之前，这名有前途的后卫将在国内与他的母队竞争。

据够力足球透露，尽管没有公开声明，雷吉隆已经承诺与皇马续约。

他们也无意与他长期分开，希望他能成为他们未来计划的一部分。

在伯纳乌出现更多的机会之前，塞维利亚将会帮助球员的发展。

洛佩特吉对雷吉隆很了解，因为他曾短暂执教过白军团，对雷吉隆的表现印象深刻。

有能力将他租借一个赛季意味着塞维利亚不需要占用太多的开支——他们已经忙于在其他地方引进球员了。

雷吉隆同时也符合蒙奇的招募标准。

他把降低塞维利亚队的平均年龄作为首要任务，并将引进更多的西班牙球员，为安达卢西亚带来本土利益。