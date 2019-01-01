继续“葡萄狼” 狼队签下葡萄牙青年队双星

佩德罗·内托和布鲁诺·若尔当从拉齐奥加盟狼队。

狼队已经宣布签下了葡萄牙青年国脚二人组佩德罗·内托和布鲁诺·若尔当。

这两位上赛季在意甲效力于拉齐奥的球员，已经在莫利纽克斯签下了5年的合同，并有望通过狼队23岁以下的阵容进入一线队。

据信，内托和若尔当的总转会费为1800万英镑(合2180万美元)，这对本菲卡来说是一个非常高的数字，今年早些时候，本菲卡曾被告知将与内托和若尔当签约，但最终因要价过高而被推迟。

据说经纪人豪尔赫·门德斯在这笔交易中发挥了重要作用，这两名球员都将在新俱乐部效力到2024年。

在接受狼队官方网站的采访时，体育总监凯文·特尔韦尔表示，这对新人将有时间适应新环境，然后慢慢进入俱乐部的成年队。

他说:“他们是两个非常有才华的人，我们很想增加他们的位置。但是对于佩德罗和布鲁诺来说，更多的是他们未来的潜力。我们认为签下年轻天才是一种进步;例如，青训学院的摩根·吉布斯-怀特，青训学院的其他几名年轻球员最近都在一线队，还有鲁本·维纳格尔，我们在很年轻的时候就签下了他。我们认为这两个人在这个水平上是一样的，他们都有很大的潜力在狼队取得成功。然而，我们希望他们能花些时间进入一线队，因为他们太年轻了，他们在一个新的国家和环境中踢球，但我们会尽可能地让他们融入一线队。我们不想在他们刚来这里的时候给他们太多压力，但我们希望在适当的时候，我们能看到他们在一线队真正的潜力和素质。”

这两笔签约标志着狼队今年夏天的第三和第四笔收购，此前意大利前锋帕特里克·库特罗内和皇马后卫赫苏斯·巴列霍相继加盟。