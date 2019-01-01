继续联赛夺冠之路 克洛普坦言并不紧张

红军的目标可能是自1990年以来的第一个联赛冠军，但是他们的主教练并没有感觉到压力。

利物浦主教练尤尔根·克洛普在他的球队继续争取英超冠军的同时，坚称他不是一个“紧张的人”。

克洛普的球队将在周一造访西汉姆联，而那一天前曼城主场将在迎战阿森纳，他们有可能缩小与榜首的红军的积分差距。

曾在多特蒙德获得过两届德甲冠军的克洛普说他没有紧张，他呼吁他的球队保持专注。

“我不是一个紧张的人，所以在多特蒙德赢得第一个冠军之前我从来没有紧张过。”他告诉英国的媒体。

“经验告诉我，我过去做事的方式行之有效，所以我没有改变。我一直知道的唯一一件事就是尽可能多地做正确的事情，专注于自己的方式，不要去想周围的其他事情，尽你所能多做、做好。”

“那么，如果你足够好，它就会发生。”如果没有，就不会发生。这很简单。我们整理形势的工具是足球。这是我们唯一能做的。

克罗普指出利物浦上赛季的欧冠决赛证明了他们能够应对压力。

但是利物浦上一次赢得联赛冠军是在1990年，所以克洛普明白球迷们是多么渴望在国内取得成功。

“会有紧张的时刻吗?”是的,肯定的。但是不要把它们做得比现在大，因为去年、两年前、三年前都有紧张的局势。

“这里的人真的，真的想要它，这就是它。”他们想要拥有一切。我明白了，我们会尽一切努力，但这并不能保证。

但是利物浦上一次赢得联赛冠军是在1990年，所以克洛普明白球迷们是多么渴望红菊能在国内取得成功。

“会有紧张的时刻吗？是的，肯定的。但是不要太过夸大紧张的程度，因为去年、两年前、三年前都有紧张的局势。”

“这里的人真的，真的想要它，这就能充分说明冠军的价值。他们想用所拥有一切去换取它。我都明白，我们会尽一切努力，但这并不能保证一定就能成为现实。”