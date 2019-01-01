继续练级 卢卡·齐达内租借加盟西乙一个赛季

这位年轻的门将，同时也是白衣军团主帅之子，已经决定在下个赛季暂时转会到乙级联赛。

卢卡·齐达内已经离开皇家马德里，租借前往桑坦德参加2019-20赛季的比赛。

卢卡是皇马主教练齐达内的儿子，上个赛季，他代表皇家马德里卡斯蒂利亚出场30次，保持了9场零失球。

他也在3月的西甲联赛中3-2战胜了韦斯卡的比赛中首发出场。

这名21岁的门将在离开伯纳乌后，以租借身份加盟了乙级联赛一个赛季。

皇家马德里在门将方面已经拥有了丰富的选择，比利时国脚、前切尔西球员库尔图瓦将成为首发门将，而哥斯达黎加人科洛尔·纳瓦斯可能会永久转会，因为他想寻找更多的比赛时间。

与此同时，安德里·鲁宁可能会被提升到一线队，并作为库尔托伊斯的替补。此前，他在波兰代表乌克兰队赢得了20岁以下世界杯，并获得了金手套奖。

皇家马德里在转会市场上一直非常活跃，他们希望在上赛季令人失望的表现基础上有所改善——在西甲联赛中排名第三，落后本土对手马德里竞技8分，落后冠军巴塞罗那19分。

他们还在上个赛季的欧冠16强中被最终进入半决赛的阿贾克斯以5-3的总比分淘汰出局，并在国王杯半决赛中被巴塞罗那击败。

今年夏天，他们已经签下了切尔西边锋阿扎尔、里昂左后卫费兰·门迪、波尔图中后卫埃德尔·米利堂、法兰克福前锋卢卡·约维奇和桑托斯前锋罗德里戈，同时一些边缘球员也被转会或与转会有关。

科瓦西奇、马科斯·略伦特、劳尔·德·托马斯和西奥·埃尔南德斯都已被出售，塞尔吉奥·雷吉隆、马丁·奥德加德和乔治·德·弗鲁托斯也加入了租借行列。