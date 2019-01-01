继续租借 仿佛回家 特拉普从巴黎回到法兰克福

这位门将在法国呆了一段时间后，与德国队签订了一份为期五年的合同。

在一段成功租借生涯之后，门将凯文·特拉普再次从巴黎圣日耳曼回到法兰克福。

这位德国国脚与法兰克福签下了一份5年的合同，此前，他帮助法兰克福在2018-19赛季打入了欧联杯半决赛。

法国队在2015年从法兰克福签下了特拉普，在他效力于首都俱乐部期间，他得了一系列的奖杯，包括两项法甲冠军，两项法国杯，两项法联杯冠军等。

现在，他将回到之前在2012年到2015年效力的法兰克福。

特拉普说：“今年春天，我明确表示，与法兰克福在一起，我感到非常舒服。”

“在巴黎的那段时间非常激动人心，非常成功，对我来说是一次非常棒的经历。现在我要彻底回家了，我想在这里取得很多成就。”

特拉普在首次效力法兰克福的三个赛季中出场96次，并在租借期间参加了45场各项赛事。

这位门将已经赢得了三次国家队比赛的机会，他是2017年联合会杯和2018年俄罗斯世界杯德国国家队中的成员。

“凯文在上赛季是球队的重要支柱，在这个积极向上的赛季中发挥了巨大的作用。”法兰克福体育总监弗雷迪·博比奇说。

“他对球队非常重要，我们很高兴能够长期签下这名顶级门将和德国国家队球员。”

法兰克福将于周四在欧罗巴联赛资格赛第三轮对阵瓦杜兹，此前他们在前一轮击败了爱沙尼亚球队弗洛拉。

在第二回合对阵瓦杜兹和与霍芬海姆的德甲揭幕战之前，俱乐部将在德国杯的赛场上迎战首轮对手沃尔多夫。