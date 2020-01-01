继续留在埃兰路 贝尔萨确认自己将继续执教利兹联

这位帮助球队升级的功勋主帅确认以及将继续留在利兹联，不会再今夏合同到期后离开。

马塞洛·贝尔萨在利兹联重回英超的第一场比赛之前证实，他已经和埃兰路球场达成了协议，将继续担任球队的主教练。

这位65岁的老将在上个赛季带领利兹联在16年的降级后重返顶级联赛。

贝尔萨的合同将在2019- 2020年赛季末到期，但利兹联一直在努力与阿根廷人达成新的协议，后者被认为是足球界最具影响力的教练之一。

其他球队

在曼联与冠军利物浦的比赛前两天，官方还没有就新合同的问题发表任何官方声明，但是贝尔萨已经向球迷保证他哪儿都不会去。

“下个赛季我将继续在利兹联执教，”他在周四的赛前新闻发布会上证实了这一点。一切都已经安排好了，这个赛季我肯定会继续留在这里，但就像每一次谈判一样，在完成之前什么我们什么都做不了。”

当被问及为什么新合同迟迟不能达成时，贝尔萨表示:“这并不重要。自从我们升级以来，我一直在百分之百地努力工作。俱乐部、球迷、球员，他们都应该在英超踢球。”

自从2017年4月以来，利物浦一直在安菲尔德球场保持着不败。

贝尔萨在赛季末已经为球队引进了后卫罗宾·科赫和前锋罗德里戈·莫雷诺，他在本周末的比赛前谈到了对手球队主帅尤尔根·克洛普的执教成就。

他表示:“克洛普在各个地方所做的工作都给了他在各个地方发光的机会。我说的任何话都是在重复他已经得到的赞扬。他们是一支拥有稳定比赛风格的冠军球队。毫无疑问，他们是世界上最好的球队之一。”

当贝尔萨在利兹的未来在最近几周还不明朗的时候，这家埃兰路的俱乐部依旧在忙着为他们16年以来的第一个英超顶级赛季而进行引援。

他们以俱乐部创纪录的价格签下了西班牙前锋罗德里戈，同时还签下了德国后卫科赫。