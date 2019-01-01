继续改造坎特 兰帕德也将给到坎特更多自由

在他的新教练的带领下，这位法国人将在球场中央得到一个自由的角色。

对萨里使用坎特的批评不会阻止弗兰克·兰帕德以同样的方式使用这位切尔西中场。

前老板萨里彻底把坎特安排在一个B2B的位置上，而不是在他更熟悉的防守位置上。

这位世界杯冠军上赛季在英超联赛中贡献了4个进球，但专家和球迷们都呼吁他恢复到以前为莱斯特城和蓝军效力时的角色。

兰帕德拒绝了这些请求，在周三欧洲超级杯输给利物浦的比赛中把坎特安排在一个稍微靠前一点的位置时，他相信前任萨里的想法是正确的。

兰帕德说：“这是一个在去年被多次过度谈论的话题，那时我还在场外看着。”

“对我来说，我们所有的中场球员最重要的是灵活性，没有人被固定在一个绝对的位置上。”

“我认为我们在对阵利物浦的比赛中看到了这样的元素，球员们可以自由发挥他们的能力。”

“他可能和世界上任何一个人一样赢得了球权，但这并不意味着他必须坐在四后卫的前面才能做到这一点。”

“他在比赛中也有带球前进的能力，他能在中场区域发挥领导作用，并能在前场就把球权赢回来。”

“这就是我想给他的自由，去做到这一切。”

坎特的缺席在蓝军本赛季的首场联赛中得到了强烈的体现，然而，当曼联在老特拉福德4-0大胜的时候，科瓦奇和约吉尼奥的中场搭档暴露了出来。

兰帕德将4-2-3-1阵型改为4-3-3阵型，将这位状态良好的法国人融入阵型中，并在比赛中取得了很大的进步。

周日，切尔西将在英超联赛中迎战坎特的前东家莱斯特队，这是兰帕德执教下切尔西在斯坦福桥的首场比赛。

坎特的缺席在蓝军本赛季的首场联赛中得到了强烈的体现，然而，当曼联在老特拉福德4-0大胜的时候，科瓦西奇和若日尼奥的中场搭档被彻底暴露了出来。

兰帕德将4-2-3-1阵型改为4-3-3阵型，将这位状态良好的法国人融入阵型中，并在比赛中取得了很大的进步。

周日，切尔西将在英超联赛中迎战坎特的前东家莱斯特队，这是兰帕德执教下切尔西在斯坦福桥主场的首场比赛。