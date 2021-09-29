继续支持科曼 德容：我不认为换帅能够解决所有问题

尽管在欧冠赛场上遭遇了一场失利，但这位荷兰中场依旧认为不能轻易换帅，因为这并不能真正解决巴萨如今的问题。

巴塞罗那中场德容对解雇主教练科曼提出了警告，尽管周三在欧冠赛场0-3负于本菲卡的比赛给自己的荷兰同胞带来了更大的压力。

德容表示，科曼并不是巴萨在过去五场比赛中只赢了一场，并陷入欧冠历史上最差开局的原因。

与此同时，科曼则承认，在对阵本菲卡的失利后，他麾下的球员依旧支持着他。

德容说了些什么?

“我不能谈论科曼，这不是我能说的，”德容告诉记者。“我不认为换教练能解决所有问题。”

“我们尽了一切努力，在训练中拼尽全力，在球场上也是如此，但很明显，今天并不属于我们。”

塞尔吉奥·布斯克茨对队友的说法表示了赞同，他表示:“比赛过后最容易的事情就是解雇科曼。但输球我们都有责任，球队当前的情况非常危急。”

与此同时，科曼赞扬了他的球员们的态度，同时也承认不确定俱乐部管理层如何看待他的位置。

科曼告诉记者:“我感到球员们的态度依旧支持我，其他的我就不得而知了，我不知道俱乐部如何看待。”

谁能取代科曼的位置入主诺坎普?

如果巴塞罗那真的解雇他们的主教练，罗伯托·马丁内斯将是新帅的头号候选人。

够力足球本周报道已经揭示双方进行了讨论，尽管还没有达成有关比利时主帅的具体协议。

据信在解雇科曼之前，红蓝军团高层希望先找到一个替代者。