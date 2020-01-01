继续抢分追前四 马蒂奇：没有三分什么都不好

这位塞尔维亚中场正在为在老特拉福德与伯恩利的英超比赛做准备，这场比赛对英超前四的争夺至关重要。

内马尼亚·马蒂奇承认，随着曼联在英超联赛中追赶前四，“任何没有三分的成绩都是不好的”。

这位塞尔维亚中场告诉《曼联回顾》：“每个人都知道他们（伯恩利）非常危险，尤其是当他们在主场比赛的时候，但是我们以最好的方式准备了（第一循环）那场比赛，我们要拿下三分，这是最重要的。”

“当然，我们会再次集中注意力，我们知道他们可能很危险，但是我们在我们的球场面对我们的球迷，我们会尽我们最大的努力得到三分。”

“少于三分对我们来说是不好的，我们必须赢。”

曼联本赛季早些时候在客场对伯恩利取得了2-0的胜利，但是马蒂奇预计在主场将会面临另一场艰难的考验。

他补充道：“他们的身体状况很好。他们是一支强壮的球队，所有的大个子，尤其是在他们非常危险的定位球上，而且他们有长传和第二落点。”

“我们知道这一切，所以我们必须全神贯注于每一种情况，不让他们有任何机会。我们专注于进球和拿下三分，这是最重要的。”

马蒂奇继续谈到曼联在对阵伯恩利的比赛中需要采取的方法：“有耐心和良好地转移球是很重要的，在他们的半场比赛中我们需要在进球前更加冷静。”

“教练已经为我们准备好了这场比赛，我们知道他想让我们怎么踢，我们会遵循他的方式。”