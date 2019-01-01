继续前进 阿利森：利物浦正在足球界创造历史

这位巴西国家队门将是欧洲和世界俱乐部级别的冠军，但他的目标是在2020年获得更多的奖杯。

阿利森承认他正在“足球界创造历史”，利物浦门将在帮助红军夺得俱乐部世界杯冠军后，将注意力转回到英超联赛和欧洲冠军联赛上。

这位巴西国脚在卡塔尔赢得世俱杯后告诉俱乐部官网：“这意义重大。我们在足球中要创造历史，要做到最好。”

“当我来到利物浦的时候，我带着赢得一切的心态来到这里，因为俱乐部给了我赢得一切的机会。我们有一支强大的队伍，我们正在为英超而战。我们去年为之奋斗，现在也在奋斗。我们将再次为欧洲冠军联赛而战，现在我们为这个冠军而战。

“我们只需要继续前进，继续努力——我认为这是我们团队的一种强大的心态——我们只需要再次努力。”

阿利森在利物浦最近的胜利中扮演了一个主要角色：“这太棒了，利物浦的第一个俱乐部世界冠军。

“我们真的很高兴来到这里，我们真的很高兴我们把奖杯带到我们的城市，带到我们的俱乐部。我们热爱足球，我们热爱比赛，我们享受每一个冠军，现在我们有更多的机会。”

阿利森和菲尔米诺在这个夏天一起参加了美洲杯的比赛，他们联手把弗拉门戈送回了巴西，粉碎了同胞们的梦想。

菲尔米诺最近在俱乐部经历了一段艰难的时期，但是他在利物浦的两场比赛中都有进球，在安菲尔德他身边的人从来没有怀疑过他。

“这是菲尔米诺的能力，他的移动，他在门前真的很冷静。”阿利森补充道：“他就是这样训练的，所以当你像那样训练时，你要集中精力，你来到球场上，你要做正确的事情。我真的真的很高兴他进球了，他是一个值得拥有一切的人，我们真的很高兴。”