继续兑现潜力？经纪人：我不想让登贝莱离开巴萨

西索科不认为他的客户会离开诺坎普，法国边锋离队的大门仍然是关闭的。

当下一个转会窗口开启时，奥斯曼·登贝莱被认为会留在巴塞罗那，他的经纪人不希望西甲豪门将这名法国国脚卖掉变现。

关于这名世界杯冠军球员将转会到其他球队的传闻已经发酵了一段时间，在加盟巴萨之后，登贝莱多次遭遇伤病和场外问题，很多人认为红蓝军团应该放弃这位法国国脚。

2017年，在内马尔以破纪录的转会费转投巴黎圣日耳曼之后，巴萨选择斥重金签下了这位前多特蒙德成员，并对其委以重任，但他却没能在诺坎普证明自己的价值。

其他球队

尽管如此，却没有人怀疑这位法国前锋的实力，多家欧洲豪门都希望能以租借的形式引进他，其中就包括意甲领头羊尤文图斯和即将拿到英超冠军的利物浦，这两家俱乐部均希望增强球队的锋线深度。

不过登贝莱的代表则在最近的声明中否认了这些传闻，希望能够平息现在的离队传闻。

西索科告诉《队报》：“我不希望登贝莱在这个夏天离开巴塞罗那。”

有很多传言称巴塞罗那将在今夏将登贝莱作为筹码，以引进尤文中场皮亚尼奇或者另一位有实力的球星。

不过西索科的评论似乎暗示法国人不会成为任何谈判的一部分，但是巴萨的传奇人物里瓦尔多已经敦促俱乐部考虑卖掉一个没有什么价值的球员。

他告诉Betfair:“登贝莱在三年前加盟巴塞罗那，他已经有足够的时间在俱乐部立足并证明自己的价值。不过从目前的情况来看，他可能永远无法在诺坎普展示他的能力。”

“他仍然是一名有巨大潜力的球员，但我认为这个夏天可能是一个合适的机会，巴塞罗那可以将其卖掉，或者将他作为交易的一部分，引进一位他们正在追求的球员。”

“他很不走运，一直被伤病问题所困扰，但他还是有很多机会可以努力贡献更多。他没有达到人们对他的期望，也许在其它俱乐部他可以重新开始自己的职业生涯，他可能会更有安全感，能够发挥得更好。”

“巴萨似乎想签下内马尔和劳塔罗·马丁内斯，所以登贝里下赛季可能很难进入一线队并占据一个主力位置。此外，如果巴塞罗那真的想成功地引进他们现在的引援目标，他们需要清洗一些冗杂球员以赚取一些费用。为了签下新球员，必须有人离开。”