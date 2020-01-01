继续信任 内维尔督促曼联给索帅更多时间

这名前红魔球星正在号召曼联人继续支持索尔斯克亚，他认为自己的老东家必须“坚持”继续使用索帅，并在一月份转会窗关闭前给他签下两位新人。

在主场2:0输给伯恩利的比赛后，曼联主帅索尔斯克亚面临着更大的压力，有关他未来的问题正在持续发酵。

对索尔斯克亚不满的球迷在周三比赛中主场哨吹响之前很久就离开了老特拉福德，很多人已经受够了目前球队的丑陋场面。他们认为曼联已经创下了历史新低，红魔冲击联赛前四的雄心壮志再次遭受了沉重打击。

对于球队目前陷入的困境，曼联名宿内维尔承认索尔斯克亚需要提高全队的水平，但也认为死忠球迷和俱乐部高层必须给予挪威人耐心，并在冬季转会窗关闭前签下新球员。

这位前曼联球星表示：“曼联目前遭遇的一切，这是一个巨大的问题。不过我认为他们必须坚持使用索尔斯克亚。在我看来，现在球队整体有些松懈，缺乏经验，看起来有点被外界的期望压的喘不过气。我认为他们需要在这个转会窗签下两名新球员，这才能让他们在本赛季取得成功。”

“我已经从他们身上看到了一些东西，我认为，他们目前正朝着正确的方向前进。这支球队很年轻，精力充沛。他们只是实力不足，他们的现有人员配置也只支持他们到达现在的位置，人们必须接受这一切。

在不敌紫红军团之后，索尔斯克亚曾被问到俱乐部的引援计划，他急切地指出红魔的重建之路仍在进行中。

他告诉BT Sport：“我们正在寻求引援，我们已经找到了目标。这是我们自八月份以来第二次在主场失利，我认为我们已经扭转了困境。”

“我们已经开启了清洗工作，现在我可以回答你们的这些问题，一直到转会窗关闭，我们正在努力进行引援。对我来说，最重要的是我们必须在球场上有所作为，今晚对曼联来说，我们的表现并不够好。”

他在赛后的新闻发布会上补充道：“我们正在努力提高和引进球员，希望我们能得到好的结果。”

“我想每个人都能看到这些球员很紧张，我不会对他们有任何抱怨，因为他们已经在球场上付出了自己所拥有的一切。我要对球场上发生的一切负责，我当然希望球队能够加强实力，我们也知道我们必须得到补强。”

“我们已经做出了这样的决定，并已经放走了一些球员，我们需要重新开始。我们拥有着一个明确的目标，这意味着必须在舒服中拥有某种类型的球员，是的，我们必须要提高自己的实力。”