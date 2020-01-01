继父：转会马竞交易最终泡汤 因皇马拒绝让哈梅斯离队
哥伦比亚国脚哈梅斯·罗德里格斯的继父表示，这位前拜仁球员曾想加盟马德里竞技，但这一交易被皇家马德里否决了。
这名哥伦比亚10号核心本赛季很少出现在齐达内的首发名单上，此前他曾被租借至拜仁幕尼黑，不过并没有征服德甲霸主，在去年夏天回到了伯纳乌球场。
此前在接受媒体采访时，他谈到了俱乐部曾在去年夏天拒绝让其转会至自己最喜欢的地方，但是对于那些追逐他的俱乐部的身份，他则有所隐瞒，并没有透露详情。
胡安·卡洛斯-雷斯特雷波则透露了交易的具体内容，他表示自己的继子希望转会至皇马的同城死敌处，不过这一交易被俱乐部高层否决了。
“如果转会的话，哈梅斯更愿意去马德里竞技。这并不意味着没有其他俱乐部欣赏和尝试引进他。从他个人层面而言，他在西班牙感觉很舒服，前往其他国脚联赛踢球的意愿并不强烈。”雷斯特雷波告诉Radio Marte。
“可能是夏季的友谊赛起了作用。但最终，希望统治西班牙和全欧洲的皇马认为哈梅斯仍然对球队很重要，因此做出了不出售他的决定，这是他们官方的立场。”
除了马德里竞技，胡安·卡洛斯-雷斯特雷波还谈到了转会到那不勒斯的可能性，他表示是球员本人拒绝了对方的邀请，不过这笔交易仍有可能会在将来发生。
“我不认为哈梅斯已经结束了与那不勒斯的谈判，这是一家很有前景的俱乐部。在我看来，作为哈梅斯的养父，我认为关键在于，要想让像他这样的人转会，你必须在很多地方和很多方面与他达成一致。”
“不管他的未来会在什么样的俱乐部，我们都希望他能像去年一样重新振作起来。如果是像那不勒斯这样的大俱乐部，那就太棒了。必须要有一种解决方案，能满足哈梅斯、技术层面和经济方面的所有需求。”
哈梅斯将在下个月年满29周岁，不过截至目前他只在本赛季代表皇马参加了14场比赛，贡献了1球2助攻。
他自去年10月以来的唯一一次在联赛出场的是上周日对阵皇家社会的比赛，不过并没有打满全场，在比赛还剩12分钟时被替换下场。