继父：转会马竞交易最终泡汤 因皇马拒绝让哈梅斯离队

这位哥伦比亚球星的继父表示皇马曾在去年夏天拒绝让哈梅斯加盟他们的同城死敌马竞。

哥伦比亚国脚哈梅斯·罗德里格斯的继父表示，这位前拜仁球员曾想加盟马德里竞技，但这一交易被皇家马德里否决了。

这名哥伦比亚10号核心本赛季很少出现在齐达内的首发名单上，此前他曾被租借至拜仁幕尼黑，不过并没有征服德甲霸主，在去年夏天回到了伯纳乌球场。

此前在接受媒体采访时，他谈到了俱乐部曾在去年夏天拒绝让其转会至自己最喜欢的地方，但是对于那些追逐他的俱乐部的身份，他则有所隐瞒，并没有透露详情。

其他球队

胡安·卡洛斯-雷斯特雷波则透露了交易的具体内容，他表示自己的继子希望转会至皇马的同城死敌处，不过这一交易被俱乐部高层否决了。

“如果转会的话，哈梅斯更愿意去马德里竞技。这并不意味着没有其他俱乐部欣赏和尝试引进他。从他个人层面而言，他在西班牙感觉很舒服，前往其他国脚联赛踢球的意愿并不强烈。”雷斯特雷波告诉Radio Marte。

“可能是夏季的友谊赛起了作用。但最终，希望统治西班牙和全欧洲的皇马认为哈梅斯仍然对球队很重要，因此做出了不出售他的决定，这是他们官方的立场。”

除了马德里竞技，胡安·卡洛斯-雷斯特雷波还谈到了转会到那不勒斯的可能性，他表示是球员本人拒绝了对方的邀请，不过这笔交易仍有可能会在将来发生。

“我不认为哈梅斯已经结束了与那不勒斯的谈判，这是一家很有前景的俱乐部。在我看来，作为哈梅斯的养父，我认为关键在于，要想让像他这样的人转会，你必须在很多地方和很多方面与他达成一致。”

“不管他的未来会在什么样的俱乐部，我们都希望他能像去年一样重新振作起来。如果是像那不勒斯这样的大俱乐部，那就太棒了。必须要有一种解决方案，能满足哈梅斯、技术层面和经济方面的所有需求。”

哈梅斯将在下个月年满29周岁，不过截至目前他只在本赛季代表皇马参加了14场比赛，贡献了1球2助攻。

他自去年10月以来的唯一一次在联赛出场的是上周日对阵皇家社会的比赛，不过并没有打满全场，在比赛还剩12分钟时被替换下场。