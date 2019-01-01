继父爆料：要我儿子的人多了去了 牙买加贝利无意留在德甲

效力于德甲勒沃库森的莱昂·贝利的继父透露，多家欧洲豪门正在关注贝利。

据牙买加边锋莱昂·贝利的继父透露，切尔西已经和贝利就转会斯坦福桥的可能性进行了接触。

在贝利于2017年加盟勒沃库森之前，就有传闻称他将转会英超，切尔西、阿森纳和曼联都对他感兴趣。

他在德国享受了一个充满希望的处子赛季，打入了9个德甲进球，并且助攻6次。然而，本赛季他发现自己在一线队的机会有限，只首发了8场联赛。

拜耳竞技场的换帅可能会给贝利带来海运，彼得·博斯在冬歇期前接替了海尔里希。

但是他的继父兼经纪人克雷格·巴特勒透露切尔西是众多对这位21岁球员感兴趣的俱乐部之一，他们去年夏天曾试图签下贝利。

巴特勒向SportBild表示：“我很高兴这种变化已经发生。莱昂在海尔里希手下没有发展机会。”

“对莱昂来说，享受足球是非常重要的，他独自生活在德国，家人在牙买加，如果莱昂享受不到乐趣，还不如杀了他。”

“顶级俱乐部纷至沓来，皇马、马竞、切尔西还有罗马，近几个月来，他们对莱昂如此少上场感到惊讶，奇怪为什么像他这样的顶级球员会突然坐在替补席上。”

切尔西今年已经从德甲买了一个前锋，他们以5700万磅从多特蒙德签下了普利西奇。