继父：哈梅斯确实更愿意加盟马竞 不过这一切都是过去式

这位哥伦比亚球星的继父证实他更想在离开皇马后加盟马竞，但他也强调，在加盟埃弗顿之后，哈梅斯同样感到满意。

哈梅斯·罗德里格斯的继父称，在正式转会埃弗顿之前，这位哥伦比亚球星曾考虑加盟马德里竞技。

9月7日，埃弗顿与皇家马德里达成了一份2200万英镑转会费的交易，并与哈梅斯签下了一份二加一形式的合同，赢得了这场J罗争夺战。

这名29岁的球员也曾与其他一些俱乐部有所联系，其中就包括皇马的同城死敌马竞，不过最终他决定前往古迪逊公园开启自己职业生涯的下一篇章。

其他球队

这位前摩纳哥球星在皇马的最后一赛季绝大部分时间都是在替补席上度过的，此前他曾以租借的形式在拜仁效力了两个赛季。哈梅斯毫不掩饰自己想要离开伯纳乌的愿望，这位哥伦比亚球星希望能够得到更多的上场时间。

卡洛·安切洛蒂是2014年最早将哈梅斯从摩纳哥带到伯纳乌的人，而他还曾在执教拜仁后说服了德国豪门将其租借，而在哈梅斯离开伯纳乌前往埃弗顿的过程中，他也发挥了极为关键的作用。

不过这位前皇马球星最亲密的家庭成员之一表示，他错过了自己最渴望的转会机会。

这名哥伦比亚国脚的继父胡安·卡洛斯·雷斯特雷波表示:“哈梅斯很想和马德里竞技签约。”

“像马竞这样的俱乐部对他感兴趣是一件令人骄傲的事情。此外，还有这里的球迷，和他们在一起他会感觉像在家里一样。”

雷斯特雷波还表示，哈梅斯在新环境中已经比在马德里的最后几个月更开心了，同时他还批评了自己继子的前教练齐内丁·齐达内没有很好地发挥他的天赋。

当被问及他的继子离开伯纳乌后是否感到悲伤时，他回到道:“他现在在球场上很舒服也很平静。这些都是过去的事情了，现在我们满意了。”

“如果你看看哈梅斯在皇马的出场时间，那是可以理解为他肯定不在齐达内的计划内。教练应该是认为其他球员可以在哈梅斯的位置上给出更好的表现。除此之外我就不能再多做解释了，因为我没有证据说明他们之间的关系是好是坏。”

“而在签约埃弗顿之后，我猜他的感觉很自在。如果是讨论现在我看了的两场比赛的话，我很喜欢哈梅斯的位置，我知道他能贡献良多。”

“哈梅斯想要待的地方就是赛场之上，如果他能够得到出场机会并且在舒服的位置上踢球，他就会感觉到很释然和放松。”

在新赛季的首个周末埃弗顿1-0战胜热刺的比赛中，哈梅斯的全场处子秀给人留下了深刻的印象，周六在山楂球场对阵西布朗的比赛中，他的表现更加出色。

这位哥伦比亚人在安切洛蒂的球队5:2大胜的比赛中为俱乐部攻入了他的第一个进球，也帮助太妃糖队暂时登顶了英超。

他将在周三的卡拉保杯第三轮埃弗顿对弗利特伍德的比赛中再次亮相，而他们的注意力将在三天后转移到在塞尔赫斯特公园与水晶宫的对阵上。