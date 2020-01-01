统治中场 传球狂魔罗德里打破英超纪录

西班牙中场控制了中场，创造了历史。

罗德里可能踢出了加盟曼城以来的最佳表现，这位西班牙中场在打破英超纪录的同时控制了比赛。

这位西班牙中场是球场中心的指挥大师，帮助曼城2-0击败西汉姆。

罗德里打进了本场比赛的第一个进球，他接应凯文·德布劳内的传球让主队在阿提哈德球场取得领先。

其他球队

曼城在第62分钟将领先优势扩大，德布劳内的射门为瓜迪奥拉的球队锁定了三分。

德布劳内助攻了他的进球，而罗德里是这天的中场明星，他指挥着传球。

罗德里当天总共尝试了188次传球，其中完成了178次，这两项纪录都是自2003-04赛季以来的英超记录。

事实上，罗德里的传球数超过了整个西汉姆，大卫·莫耶斯的球队在他们的失利中只完成了169次传球。

尽管曼城中场抢尽风头，但一名后防队员也创造了一项纪录。

在曼城1-0战胜谢菲尔德联的比赛中，拉波尔特完成了他期待已久的回归，这是他自8月受伤后的首次亮相。

随着周三的胜利，拉波尔特自2018年1月加盟曼城以来，已经创纪录地赢得了他的前50场英超联赛中的43场。

法国人的胜利纪录使他超越了之前埃德森、阿尔扬·罗本和迪迪埃·德罗巴共同保持的纪录，他们都赢得了英超前50场比赛中的42场。