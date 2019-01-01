绝处逢生 齐达内：角球争顶是库尔图瓦自己的决定

这位门将在本泽马最后时刻的进球中发挥了关键作用。

据主教练齐达内透露，在皇家马德里对阵瓦伦西亚的最后时刻，库尔图瓦自己作出了到对方禁区争顶的决定。

齐达内在一个新闻发布会上说：“他决定上前，这表明我们想要更多，我们永远不会放弃。”

“我们为扳平比分付出了很多努力。这是皇家马德里，一支永不放弃的球队。他们相信他们能做到，他们做到了。我们所做的一切，我认为我们应该得到一个进球来回馈全队的努力。”

“足球就是这样，你不能抱怨。你必须接受足球给你的一切。一分难以算得上酬劳。最后，我们取得了一个出色的结果，但这是一个遗憾，因为我们有一个非常好的上半场。他们在下半场踢得更好，双方最终打平了。”





皇马缺少了卡塞米罗，他在对阵瓦伦西亚的比赛中被轮休——外界认为这是担心他会再得黄牌而导致无缘对阵巴塞罗那。

齐达内解释说：“他本来就不适合踢球，而那些表现出色的球员表现得很好。卡塞米罗踢了很多比赛，我很高兴我们在没有他的情况下完成了所有的事情。”

“我们打平了，但我认为我们应该得到更多。他打了21场比赛，不得不休息，但我只想着瓦伦西亚的比赛。”

皇马将在周三前往诺坎普，接下来可能是本赛季决定性的国家德比，接下来是一段艰难的赛程。

在国家德比之前，皇马和巴萨在积分榜上积分相同，只差两个净胜球。