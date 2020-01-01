绝地翻盘 西蒙尼：马竞完成了几乎不可能的胜利

马竞在最后9分钟两次进球逆转巴萨，他们将在决赛对阵皇马。

迭戈·西蒙尼称赞马德里竞技在西班牙超级杯半决赛中完成了“几乎不可能”的胜利。

马竞在周四与巴塞罗那的比赛中，在最后9分钟连进两球，震惊了巴萨。

阿尔瓦罗·莫拉塔的点球和安赫尔·科雷亚的进球帮助马竞进入决赛，对阵同城对手皇家马德里。主教练西蒙尼认为马竞的反败为胜几乎是不可能的。

“我认为我们必须冷静下来，我们有资格进入决赛。这对球迷很重要，对俱乐部很重要，对球员也很重要。”他在新闻发布会上说。“这是一场非常艰苦的比赛，对手是世界上最好的球队之一。在控球和进攻方面，他们是最棒的。”

“我们在上半场吃了不少苦头。我认为下半场是不同的，他们保持着他们的强度和机会，直到第75分钟，当一些将永远让马德里竞技与众不同的东西出现——心，力量和信念。”

“我们面临着一个困难的局面，几乎是不可能的。但是，我们有一种感觉，如果我们能扳平比分，我们就能赢得比赛，结果就是这样。”

马竞将在决赛中面临另一个巨大的考验，周日将在吉达迎战皇家马德里。

西蒙尼在比赛前赞扬了马竞的对手和他们的主帅齐达内。

“我毫不怀疑齐达内是一位出色的教练，他适合皇马。”他说。“结果不言自明。自从赛季开始，他们就改变了，这一点在球场上得到了体现，尽管没有阿扎尔、本泽马和贝尔。”

“他们有五名中场球员。只要他们移动和传球准确，他们就能做到。他们在对瓦伦西亚的比赛中表现的很好。我们将面对一支强大的球队，就像皇家马德里、巴塞罗那、曼城和利物浦一样。”