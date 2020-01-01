绝口不提争冠 霍德尔：兰帕德说话越来越像穆帅

蓝军主帅说关于挑战冠军的言论是“荒谬的”，但是他的前任主帅之一认为这些评论是心理战。

格伦·霍德尔认为，弗兰克·兰帕德的语气越来越像他的切尔西教练何塞·穆里尼奥了。

在夏季转会窗口期间的大量投资的支持下，斯坦福桥的球员们面临着重新争夺国内联赛冠军的压力。

这一追求已经有了一个积极的开端，尽管一路上遇到了一些磕绊。

其他球队

兰帕德在每隔一段时间就会试图抑制人们对他的期望，这位切尔西传奇人物渴望指出他正在为切尔西的长期目标而努力。

霍德尔认为这样的评论是在现代足球中司空见惯的心理战的一部分，很少有主帅准备谈论他们各自的球队对最高奖项的要求。

前蓝军主帅穆里尼奥的职业生涯通常把人们的注意力从他手头的任务上转移开。

他的一个爱徒现在采取了类似的方法，霍德尔认为切尔西和托特纳姆热刺将会在五月争冠。

这位前蓝军和热刺球员兼教练在接受《旗帜晚报》采访时表示:“这有点像穆里尼奥说热刺就像赛马中的一匹‘小马’。我知道弗兰克是怎么想的了。”

“但如果他们想在某个赛季力拼到底，并赢得英超联赛，那可能就是这个赛季了。你只要看看上周末的结果就可以了。”

“现在切尔西引进了维尔纳，哈弗茨和齐耶赫，他们有令人难以置信的火力，他们还引进了蒂亚戈·席尔瓦，并且引进了一个守门员，这似乎解决了他们的防守问题。”

“我明白为什么弗兰克会轻描淡写，是的，利物浦和曼城仍然是最热门的球队，但是切尔西和托特纳姆热刺都有机会。”

切尔西在上一场英超联赛中0-1负于埃弗顿，但他们仍然在积分榜上排名第五，仅落后热刺和利物浦3分。