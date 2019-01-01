绝不效力国米系 尤文名宿马尔基西奥拒绝江苏苏宁

目前赋闲在家的前尤文图斯球员马尔基西奥不愿意为江苏苏宁效力，原因是这家中超俱乐部与前东家死敌国际米兰关系紧密。

赋闲在家的意大利名将马尔基西奥表示，他已经拒绝了江苏苏宁提供的优渥合同，原因是这家俱乐部和前东家死敌国际米兰有密切关系。

江苏苏宁与国际米兰均由苏宁控股公司所有，仅这一点就让这位前尤文图斯大将毅然拒绝了对方。

马尔基西奥向意大利天空电视台证实了这则消息，他说：“我拒绝了江苏苏宁的邀约，这和他们与国米的关系相关吗？这是当然的，我不能无视这层关系的存在。”

“至于下一站是日本还是西亚？我们仍有待观察。离开尤文图斯后，我不会再穿上任何一件其他意大利俱乐部的球衣，我只会考虑来自国外的邀约。我很感谢大家的关注，我已经收到了很多信息，但我需要保持脑袋清醒。我能回尤文图斯吗？这是不会发生的，因为我在一年前就作出了离开的决定。”

在都灵土生土长的马尔基西奥早在上世纪90年代初就进入尤文图斯青训系统，进入尤文图斯一线队后，为斑马军团出场389次打进37球，赢得7座意甲冠军以及4座意大利杯冠军。

现年33岁的马尔基西奥去年夏天结束了长达25年的尤文图斯生涯，自由转会加盟俄超豪门圣彼得堡泽尼特，但由于伤病困扰，仅获得15次出场打进2球。

