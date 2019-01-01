绝不放弃兰帕德！德比郡老板：协议尚未达成

这位蓝军传奇被寄予厚望将回归斯坦福桥成为蓝军新帅，但德比郡老板莫里斯并不这样认为。

本周二，德比郡松口同意就主帅兰帕德的解约问题，与切尔西进行谈判。

41岁的蓝军传奇在英冠正式开始了自己作为主教练的新篇章。2018-19赛季，尽管进入了升超附加赛，但兰帕德的球队最终不敌老队友特里所带领的维拉，无缘重返英超联赛。

虽然升超失败，但这样的成绩仍然足以令人对他的未来充满期待，特别是在萨里离开斯坦福桥前往都灵之后。

不过对于德比郡而言，失去一位差点带他们重返英超的主帅绝非他们所愿。德比郡老板莫里斯告诉TalkSport：“当弗兰克（兰帕德）第一次来见我的时候，我们就聊到过这一可能（回归切尔西），即使后来我们知道某个时候，这将成为现实。但当时我们并没有料到。”

“我们对此进行过讨论，我们都认为那还很遥远。并且，让我们直面它吧，至少现在，这还不是一桩已经完成的交易。”

“坦白讲，就我而言，我还在期待着这伙计下赛季还能够继续在我们这执教，我到现在还没有放弃希望。”

“但有时候你不得不说，这的确有可能发生，不管是现在还是未来的某个时候。”

“对于弗兰克-兰帕德而言，这是双赢的，他不可能在这个情况下放弃。”

如果蓝军想把这位在西伦敦效力13年之久，帮助蓝军夺得过11项荣誉的“神灯”带回斯坦福桥，他们可能将需要支付400万英镑。

莫里斯继续说道：“（成为切尔西主帅）是足球世界里最顶级的工作了，我们必须承认这点。这对切尔西来说是一个重大决定，不管选谁做主帅。”

“而无论他（兰帕德）是走是留，我对他都没有遗憾了。”