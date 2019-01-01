绝不姑息 热刺对向凯帕扔水杯的球迷发出禁令

俱乐部已经确认了周日在北伦敦比赛中差点砸到蓝军门将的球迷。

热刺立即对一名在周日英超联赛中向切尔西门将凯帕·阿利扎巴拉加扔水杯的球迷发出禁令。

在伦敦德比中，威廉梅开二度，帮助切尔西以2-0取胜，尽管这场胜利因涉嫌对后卫安东尼奥·吕迪格的种族歧视而蒙上阴影。

伦敦警察厅还证实，周日，一名切尔西球迷在对孙兴慜实施了种族歧视的公共秩序侵犯后，被驱逐出体育场。这名韩国人与吕迪格一样，在托特纳姆热刺球场遭遇球迷的一些恶劣行为。

虽然热刺表示他们对这起事件的调查“仍在进行中”，但他们在确认了那个将水杯扔向凯帕的人之后迅速采取了行动。

俱乐部在一份声明中说：“我们可以证实，我们已经确认并立即对在周日英超主场比赛中向切尔西门将凯帕·阿利扎巴拉加扔杯子的人发出了禁令。”我们将继续对任何被发现有这种行为的人采取最严厉的行动。”

热刺在周一宣布，他们将使用唇读器来评估闭路电视镜头，以检查初步的事件爆发地点，他们的初步调查证明“不确定”。

托特纳姆热刺发表声明称：“在昨天对阵切尔西的比赛中，安东尼奥·吕迪格称在南看台上听到了一个人的种族主义辱骂。我们能够通过摄像机跟踪每一个球迷，并花了很多时间来查看闭路电视的画面。”

“我们已经邀请了一些唇语读者来研究这段视频，并联系了切尔西，希望从他们的球员那里得到更多的信息。我们还听取了当时在场的其他各方的发言。警方将与我们一起审查我们的证据。请放心，我们将全力调查此事。”

“这个俱乐部在我们所有社区的反种族主义工作中有着令人自豪的记录，我们决心确保进行彻底的调查。任何被发现有罪的球迷将被终身禁赛。”