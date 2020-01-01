绝不低价出售 萨内今夏或无缘转会拜仁

尽管这位德国边锋与曼城的合同即将进入最后一年，但英超卫冕冠军拒绝将其低价放走。

今年夏天，勒罗伊·萨内将不会被允许以较低的转会费离开曼城，拜仁慕尼黑或任何其他潜在的求购者都需要匹配与英超卫冕冠军对这位德国球星的要价。

德国国脚萨内一直是拜仁的长期目标，据德国媒体报道，他已经同意与南部之星签下一份为期五年的合同。

萨内是去年夏天两家俱乐部之间转会传闻的中心人物，这桩传闻一直持续到最后期限，直到8月份社区盾杯的时候，萨内的膝盖严重受伤。

其他球队

拜仁在一月份决定暂时不采取行动，一直到现在萨内还没从伤病中完全恢复，不过在新型冠状病毒疫情过后，德国人可能会重返赛场。

这位24岁的球员将在6月底进入他与曼城合同的最后12个月，这可能会使拜仁支付的转会费大幅下降。

新型冠状病毒疫情过后，各大俱乐部均遭受了不小的财政损失，这增加了对转会费和球员薪水待遇的不确定性。

据德国《图片报》的报道，拜仁已经就合同条款与萨内达成了一致，与此同时，他们愿意为这位蓝月亮边锋开出一份4000万欧元的报价。

不过根据够力足球的了解，这一价格远低于曼城对这位2018赛季英超最佳年轻球员的估值，要知道在2016年萨内从沙尔克04加盟而来的费用都达到了4100万英镑。

在这种情况下，萨内可能会被强行留下，等到2021年夏天合同到期后自由身离开。

如果这笔交易能够达成，他将成为安联球场新任主教练汉斯·弗里克的第一笔重要签约。

不过拜仁前主帅海因克斯警告巴伐利亚豪门不要在这位边锋身上投入过高转会费，他认为萨内还没有成为一名“绝对的顶级球员”。

尽管已经基本无缘联赛冠军，但曼城仍然有可能取得一些意义重大的奖杯，目前他们在欧冠八分之一决赛与皇马的两回合比赛中占据了先机。

在英超联赛停赛之前，萨内参加了一场青年队的比赛，他当时感觉自己已经接近完全康复。

“总的来说，我感觉很好，一切都在正轨之上。我正处在复出的边缘。”他上个月表示。“我还需要一到两场比赛才能完全恢复状态，这样我才能恢复信心，这是非常重要的。”