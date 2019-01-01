给比赛给高薪 切尔西看好奥多伊将会拒绝拜仁

这名少年一直渴望能够加盟德甲冠军球队，但随着比赛时间的延长和新合同的提出，他可能会改变主意。

卡勒姆·哈德森-奥多将在接下来的日子里决定他的未来，切尔西越来越相信他会把自己的未来托付给斯坦福桥。

拜仁慕尼黑提供了一份3500万英镑（合4530万美元）的报价试图把这位少年球员带到安联球场，由于难得在一线队队中得到太多机会奥多伊也在为转会德甲冠军球队进行推动。

但是根据够力足球最新了解到，在2019年初参加了一线队的一系列比赛后，并进一步讨论了一份在西伦敦球队中更好说明球员真实价值的合同后，奥多伊正在考虑继续留在少年时代的俱乐部。

蓝军愿意提供奥多伊一份周薪7万英镑的交易来引诱他留在西伦敦，尽管他只在一线队出场过13次。

拜仁现在面临着一场说服球员的战斗。尽管拜仁没有提交正式的转会申请，但他们期待着球员下一步行动是加入他们——追随U17世界杯冠军桑乔的脚步，从英超联赛转到德国甲级联赛。

巴伐利亚人甚至向这位18岁的球员提供了将在赛季结束后离开的罗本的10号球衣，而里贝里也将离开拜仁，因此哈德森-奥多伊有望在尼科-科瓦奇的慕尼黑重建工作中发挥重要作用。

在去年12月底拜仁对这名边路球员的第一次出价之前，他在这位前那不勒斯主帅手下只踢了215分钟，尽管以得到了一份全新的五年合同来结束赛季前的一系列令人鼓舞的热身赛。

由于缺少比赛时间，他拒绝了对俱乐部未来的承诺，但自从拜仁对他感兴趣以来，他在萨里手下出场的次数越来越多。

上个月，他的出场时间已经翻了一番，在联赛中出场两次以及在对阵托特纳姆的联赛杯半决赛第一回合中首发。

在周六战胜纽卡斯尔的比赛中，这名少年坐在替补席上，斯坦福桥球迷用一首《奥多伊，我们希望你留下》来问候他，希望他能继续留在蓝桥。

作为一名8岁就加入俱乐部的球员，球迷们的这种忠诚度可能会成为他决定不去欧洲大陆并留在切尔西的原因之一。