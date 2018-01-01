给武藤嘉纪找伴？纽卡斯尔看中堂安律

这位日本国脚本赛季才登陆欧洲赛场，但已经在荷甲立足，成为格罗宁根的主力右边锋。

据多家英国媒体报道，纽卡斯尔联希望引进日本射手堂安律，以此解决进球困难的问题。

纽卡斯尔本赛季联赛中仅进13球，甚至比排名垫底的富勒姆还少3个。

贝尼特斯的球队在过去三场比赛中只收获一场平局，未来两场分别与哈德斯菲尔德以及富勒姆的比赛将是至关重要的保级大战。

尽管俱乐部老板迈克-阿什利一直希望抛售球队，但如果无法让球队先确保一张下赛季英超的入场券，他也无法能让球队卖个好价钱。

为此，阿什利最终愿意在冬季转会窗为贝尼特斯提供转会资金，球队首要补强的是羸弱的锋线。

据了解，年仅20岁的日本射手堂安律进入贝尼特斯的引援名单当中。这位目前效力于荷甲格罗宁根的球员过去两个转会窗都和曼城传出“绯闻”，但瓜迪奥拉麾下聚集了一批世界级射手，堂安律认为难以获得出场机会而婉拒了登陆英超的机会。

但在纽卡斯尔，贝尼特斯正为锋线大将们糟糕的门前把握能力而头痛不已，头号射手萨洛蒙-隆东也不过才收获3个进球。

倘若能胜任左右两边边锋位置的堂安律能降临圣詹姆斯公园球场，他将会和同胞武藤嘉纪组成日本双子星的锋线组合。

今年夏天才从大阪钢巴加盟而来的堂安律已经在荷甲立足，本赛季至今联赛15次出场打进4球，并助攻2次。